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Главная Вкус Торт "Ленивец": понадобится 2 стакана сметаны и 1 стакан ягод

Торт "Ленивец": понадобится 2 стакана сметаны и 1 стакан ягод

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 14:44
Сметанный торт с ягодами без духовки: простой летний десерт
Торт "Ленивец". Фото: smachnenke.com.ua

Когда не хочется включать духовку, на помощь приходят простые десерты без выпечки. Этот сметанный торт с ягодами получается легким, нежным и очень освежающим. Для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и немного времени на застывание, а результат приятно удивит всю семью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сметана — 500 г;
  • ягоды — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;
  • желатин — 3 ст. л.;
  • вода — 250 мл;
  • ванилин — щепотка.
рецепт торта без випічки з ягодами
Торт с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Залить желатин водой комнатной температуры и оставить для набухания.
  2. После этого подогреть на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения, и остудить.
  3. Смешать сметану с сахаром и ванилином до однородной массы.
  4. Подготовить ягоды, при необходимости нарезать крупные плоды.
  5. Влить охлажденный желатин в сметанную смесь, перемешать и добавить ягоды.
  6. Перелить массу в форму или глубокую миску и поставить в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.
  7. Готовый десерт аккуратно вынуть из формы и подавать охлажденным.

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торт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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