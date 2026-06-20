Сметанный торт с ягодами без духовки: простой летний десерт

Торт "Ленивец". Фото: smachnenke.com.ua

Когда не хочется включать духовку, на помощь приходят простые десерты без выпечки. Этот сметанный торт с ягодами получается легким, нежным и очень освежающим. Для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и немного времени на застывание, а результат приятно удивит всю семью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сметана — 500 г;

ягоды — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

желатин — 3 ст. л.;

вода — 250 мл;

ванилин — щепотка.

Торт с ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Залить желатин водой комнатной температуры и оставить для набухания. После этого подогреть на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения, и остудить. Смешать сметану с сахаром и ванилином до однородной массы. Подготовить ягоды, при необходимости нарезать крупные плоды. Влить охлажденный желатин в сметанную смесь, перемешать и добавить ягоды. Перелить массу в форму или глубокую миску и поставить в холодильник на 3–4 часа до полного застывания. Готовый десерт аккуратно вынуть из формы и подавать охлажденным.

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