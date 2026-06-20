Сметанний торт із ягодами без духовки: простий літній десерт

Торт "Лінивчик". Фото: smachnenke.com.ua

Коли не хочеться вмикати духовку, на допомогу приходять прості десерти без випічки. Цей сметанний торт із ягодами виходить легким, ніжним і дуже освіжаючим. Для його приготування знадобиться мінімум інгредієнтів та трохи часу на застигання, а результат приємно здивує всю родину.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сметана — 500 г;

ягоди — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

желатин — 3 ст. л.;

вода — 250 мл;

ванілін — дрібка.

Торт з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Залити желатин водою кімнатної температури та залишити для набухання. Після цього підігріти на слабкому вогні до повного розчинення, не доводячи до кипіння, і охолодити. Змішати сметану з цукром і ваніліном до однорідної маси. Підготувати ягоди, за потреби нарізати великі плоди. Влити охолоджений желатин у сметанну суміш, перемішати та додати ягоди. Перелити масу у форму або глибоку миску та поставити в холодильник на 3–4 години до повного застигання. Готовий десерт акуратно вийняти з форми та подавати охолодженим.

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