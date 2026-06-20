Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт "Лінивчик": знадобиться 2 склянки сметани та 1 склянка ягід

Торт "Лінивчик": знадобиться 2 склянки сметани та 1 склянка ягід

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 14:44
Сметанний торт із ягодами без духовки: простий літній десерт
Торт "Лінивчик". Фото: smachnenke.com.ua

Коли не хочеться вмикати духовку, на допомогу приходять прості десерти без випічки. Цей сметанний торт із ягодами виходить легким, ніжним і дуже освіжаючим. Для його приготування знадобиться мінімум інгредієнтів та трохи часу на застигання, а результат приємно здивує всю родину.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сметана — 500 г;
  • ягоди — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • желатин — 3 ст. л.;
  • вода — 250 мл;
  • ванілін — дрібка.
рецепт торта без випічки з ягодами
Торт з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Залити желатин водою кімнатної температури та залишити для набухання.
  2. Після цього підігріти на слабкому вогні до повного розчинення, не доводячи до кипіння, і охолодити.
  3. Змішати сметану з цукром і ваніліном до однорідної маси.
  4. Підготувати ягоди, за потреби нарізати великі плоди.
  5. Влити охолоджений желатин у сметанну суміш, перемішати та додати ягоди.
  6. Перелити масу у форму або глибоку миску та поставити в холодильник на 3–4 години до повного застигання.
  7. Готовий десерт акуратно вийняти з форми та подавати охолодженим.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації