Торт "Олеся" за 15 минут: рецепт без духовки и без муки

Торт "Олеся". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда хочется приготовить эффектный десерт без лишних усилий, этот сметанный торт станет идеальным выбором. Хрустящая печеньевая основа, нежный крем со сгущенным молоком и ароматные сухофрукты создают гармоничное сочетание вкусов. А главное преимущество рецепта — отсутствие выпечки, что особенно актуально в тёплое время года.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

желатин — 15 г;

холодная вода — 50 мл;

грецкие орехи — 80 г;

курага — 100 г;

сушеная клюква — 100 г.

Для основы:

печенье — 300 г;

растопленное сливочное масло — 100 г.

Для крема:

сметана 20% — 450 г;

сгущенное молоко — 300 г;

ванилин — щепотка;

цедра лимона — 1 шт.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Желатин залить холодной водой и оставить для набухания. Грецкие орехи измельчить, курагу нарезать небольшими кусочками и смешать с сушеной клюквой. Печенье измельчить до состояния крошки, соединить с растопленным сливочным маслом и перемешать. Выложить массу в разъемную форму, сформировать дно и бортики. Поставить основу в холодильник. Для крема смешать сметану, сгущенное молоко, ванилин и лимонную цедру. Добавить сухофрукты и орехи. Набухший желатин нагреть до полного растворения, не доводя до кипения. Добавить в кремовую массу и быстро перемешать. Перелить начинку в подготовленную основу, по желанию посыпать орехами и поставить в холодильник как минимум на 6 часов или на ночь. После застывания аккуратно вынуть торт из формы и подавать к столу.

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