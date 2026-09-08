Торт без духовки с нежным кремом: простой десерт к чаю

Торт "Пломбир". Фото: smachnenke.com.ua

Такой десерт станет отличным вариантом для домашнего чаепития. Золотистая крошка легко пропитывается кремом, поэтому после нескольких часов в холодильнике торт получается мягким, сочным и хорошо держит форму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 250 г;

сливочное масло — 150 г;

сахар — 70 г.

Для крема:

сметана — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу.

Масло и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешайте муку с сахаром. Добавьте холодное натертое масло и перетрите руками до мелкой крошки. Обжарьте крошку порциями на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая. Для крема смешайте сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин. Варите на слабом огне до загустения. Добавьте масло и перемешайте. В форму или кондитерское кольцо выкладывайте слоями крошку и тёплый крем, завершая крошкой. Накройте торт и поставьте в холодильник на 5–6 часов, а лучше — на всю ночь.

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