Торт без духовки с нежным кремом: простой десерт к чаю

Торт "Пломбир" без выпечки коржей: нежный, как мороженое
Ua ru
8 сентября 2026 03:04
Торт "Пломбир". Фото: smachnenke.com.ua
Такой десерт станет отличным вариантом для домашнего чаепития. Золотистая крошка легко пропитывается кремом, поэтому после нескольких часов в холодильнике торт получается мягким, сочным и хорошо держит форму.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 250 г;
- сливочное масло — 150 г;
- сахар — 70 г.
Для крема:
- сметана — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- Смешайте муку с сахаром. Добавьте холодное натертое масло и перетрите руками до мелкой крошки.
- Обжарьте крошку порциями на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая.
- Для крема смешайте сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин.
- Варите на слабом огне до загустения. Добавьте масло и перемешайте.
- В форму или кондитерское кольцо выкладывайте слоями крошку и тёплый крем, завершая крошкой.
- Накройте торт и поставьте в холодильник на 5–6 часов, а лучше — на всю ночь.
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