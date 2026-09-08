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Главная Вкус Торт "Пломбир" без выпечки коржей: нежный, как мороженое

Торт "Пломбир" без выпечки коржей: нежный, как мороженое

Ua ru
8 сентября 2026 03:04
Торт без духовки с нежным кремом: простой десерт к чаю
Торт "Пломбир". Фото: smachnenke.com.ua

Такой десерт станет отличным вариантом для домашнего чаепития. Золотистая крошка легко пропитывается кремом, поэтому после нескольких часов в холодильнике торт получается мягким, сочным и хорошо держит форму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 250 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сахар — 70 г.

Для крема:

  • сметана — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • ванилин или ванильный сахар — по вкусу.
рецепт торта пломбір
Масло и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешайте муку с сахаром. Добавьте холодное натертое масло и перетрите руками до мелкой крошки.
  2. Обжарьте крошку порциями на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая.
  3. Для крема смешайте сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин.
  4. Варите на слабом огне до загустения. Добавьте масло и перемешайте.
  5. В форму или кондитерское кольцо выкладывайте слоями крошку и тёплый крем, завершая крошкой.
  6. Накройте торт и поставьте в холодильник на 5–6 часов, а лучше — на всю ночь.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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