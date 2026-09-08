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Головна Смак Торт "Пломбір" без випічки коржів: ніжний, наче морозиво

Торт "Пломбір" без випічки коржів: ніжний, наче морозиво

Ua ru
8 вересня 2026 03:04
Торт без духовки з ніжним кремом: простий десерт до чаю
Торт "Пломбір". Фото: smachnenke.com.ua

Такий десерт стане чудовим варіантом для домашнього чаювання. Золотиста крихта легко просочується кремом, тому після кількох годин у холодильнику торт виходить м’яким, соковитим і добре тримає форму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 250 г;
  • вершкове масло — 150 г;
  • цукор — 70 г.

Для крему:

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  • сметана — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • ванілін або ванільний цукор — до смаку.
рецепт торта пломбір
Масло та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Борошно змішайте з цукром. Додайте холодне натерте масло й перетріть руками до дрібної крихти.
  2. Обсмажте крихту порціями на сухій сковороді до золотистого кольору, постійно помішуючи.
  3. Для крему змішайте сметану, яйця, цукор, крохмаль і ванілін.
  4. Варіть на слабкому вогні до загустіння. Додайте масло та перемішайте.
  5. У форму або кондитерське кільце викладайте шарами крихту та теплий крем, завершуючи крихтою.
  6. Накрийте торт і поставте в холодильник на 5–6 годин, а краще — на всю ніч.

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десерт торт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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