Торт без духовки з ніжним кремом: простий десерт до чаю

Торт "Пломбір" без випічки коржів: ніжний, наче морозиво
Ua ru
8 вересня 2026 03:04
Торт "Пломбір". Фото: smachnenke.com.ua
Такий десерт стане чудовим варіантом для домашнього чаювання. Золотиста крихта легко просочується кремом, тому після кількох годин у холодильнику торт виходить м’яким, соковитим і добре тримає форму.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 250 г;
- вершкове масло — 150 г;
- цукор — 70 г.
Для крему:
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- сметана — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 50 г;
- ванілін або ванільний цукор — до смаку.
Спосіб приготування
- Борошно змішайте з цукром. Додайте холодне натерте масло й перетріть руками до дрібної крихти.
- Обсмажте крихту порціями на сухій сковороді до золотистого кольору, постійно помішуючи.
- Для крему змішайте сметану, яйця, цукор, крохмаль і ванілін.
- Варіть на слабкому вогні до загустіння. Додайте масло та перемішайте.
- У форму або кондитерське кільце викладайте шарами крихту та теплий крем, завершуючи крихтою.
- Накрийте торт і поставте в холодильник на 5–6 годин, а краще — на всю ніч.
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