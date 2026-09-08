Торт без духовки з ніжним кремом: простий десерт до чаю

Торт "Пломбір". Фото: smachnenke.com.ua

Такий десерт стане чудовим варіантом для домашнього чаювання. Золотиста крихта легко просочується кремом, тому після кількох годин у холодильнику торт виходить м’яким, соковитим і добре тримає форму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 250 г;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 70 г.

Для крему:

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сметана — 500 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

ванілін або ванільний цукор — до смаку.

Масло та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Борошно змішайте з цукром. Додайте холодне натерте масло й перетріть руками до дрібної крихти. Обсмажте крихту порціями на сухій сковороді до золотистого кольору, постійно помішуючи. Для крему змішайте сметану, яйця, цукор, крохмаль і ванілін. Варіть на слабкому вогні до загустіння. Додайте масло та перемішайте. У форму або кондитерське кільце викладайте шарами крихту та теплий крем, завершуючи крихтою. Накрийте торт і поставте в холодильник на 5–6 годин, а краще — на всю ніч.

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