Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт "Казка" за 5 хвилин без духовки: коржі готуються на сковороді

Торт "Казка" за 5 хвилин без духовки: коржі готуються на сковороді

Ua ru
4 вересня 2026 03:04
Торт Казка на сковороді: простий шоколадний десерт без духовки
Торт "Казка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей варіант особливо сподобається тим, хто не хоче витрачати час на випікання коржів у духовці. Шоколадні млинці легко приготувати на сковороді, перемастити кремом і перетворити на ніжний торт.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • борошно — 260 г;
  • какао — 10 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 50 мл;
  • молоко — 130 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • окріп — 100 мл.

Для крему:

  • вершкове масло — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • сметана — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
рецепт торта на сковороді
Шоколадний млинець. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно, какао, розпушувач, сіль і цукор.
  2. Додати яйця, молоко та олію, перемішати. Додати соду, погашену оцтом, а потім окріп. Замісити однорідне рідке тісто.
  3. Порціями виливати його на розігріту сковороду та випікати під кришкою на середньому вогні.
  4. Готові коржі охолодити, краї підрівняти, а обрізки подрібнити на крихту.
  5. Для крему змішати всі інгредієнти в каструлі з товстим дном.
  6. Варити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Повністю охолодити.
  7. Коржі щедро перемастити кремом і скласти один на один.
  8. Верх та боки також покрити кремом, після чого посипати підготовленою крихтою.
  9. Перед подачею залишити торт у холодильнику на кілька годин, щоб коржі добре просочилися.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Читайте також:

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

десерт торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації