Торт Казка на сковороді: простий шоколадний десерт без духовки

Торт "Казка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей варіант особливо сподобається тим, хто не хоче витрачати час на випікання коржів у духовці. Шоколадні млинці легко приготувати на сковороді, перемастити кремом і перетворити на ніжний торт.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 260 г;

какао — 10 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

цукор — 200 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 50 мл;

молоко — 130 мл.;

сода — 1 ч. л.;

оцет — 1 ст. л.;

окріп — 100 мл.

Для крему:

вершкове масло — 200 г;

цукор — 100 г;

борошно — 1 ст. л.;

сметана — 200 г;

яйце — 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Шоколадний млинець. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати борошно, какао, розпушувач, сіль і цукор. Додати яйця, молоко та олію, перемішати. Додати соду, погашену оцтом, а потім окріп. Замісити однорідне рідке тісто. Порціями виливати його на розігріту сковороду та випікати під кришкою на середньому вогні. Готові коржі охолодити, краї підрівняти, а обрізки подрібнити на крихту. Для крему змішати всі інгредієнти в каструлі з товстим дном. Варити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Повністю охолодити. Коржі щедро перемастити кремом і скласти один на один. Верх та боки також покрити кремом, після чого посипати підготовленою крихтою. Перед подачею залишити торт у холодильнику на кілька годин, щоб коржі добре просочилися.

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