Торт Казка на сковороді: простий шоколадний десерт без духовки

Торт "Казка" за 5 хвилин без духовки: коржі готуються на сковороді
Ua ru
4 вересня 2026 03:04
Торт "Казка". Фото: gospodynka.com.ua
Цей варіант особливо сподобається тим, хто не хоче витрачати час на випікання коржів у духовці. Шоколадні млинці легко приготувати на сковороді, перемастити кремом і перетворити на ніжний торт.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 260 г;
- какао — 10 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія — 50 мл;
- молоко — 130 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- окріп — 100 мл.
Для крему:
- вершкове масло — 200 г;
- цукор — 100 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- сметана — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішати борошно, какао, розпушувач, сіль і цукор.
- Додати яйця, молоко та олію, перемішати. Додати соду, погашену оцтом, а потім окріп. Замісити однорідне рідке тісто.
- Порціями виливати його на розігріту сковороду та випікати під кришкою на середньому вогні.
- Готові коржі охолодити, краї підрівняти, а обрізки подрібнити на крихту.
- Для крему змішати всі інгредієнти в каструлі з товстим дном.
- Варити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Повністю охолодити.
- Коржі щедро перемастити кремом і скласти один на один.
- Верх та боки також покрити кремом, після чого посипати підготовленою крихтою.
- Перед подачею залишити торт у холодильнику на кілька годин, щоб коржі добре просочилися.
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