Торт Сказка на сковороде: простой шоколадный десерт без духовки

Торт "Сказка" за 5 минут без духовки: коржи готовятся на сковороде
Ua ru
4 сентября 2026 03:04
Торт "Сказка". Фото: gospodynka.com.ua
Этот вариант особенно понравится тем, кто не хочет тратить время на выпечку коржей в духовке. Шоколадные блины легко приготовить на сковороде, промазать кремом и превратить в нежный торт.
Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 260 г;
- какао — 10 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сахар — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 50 мл.;
- молоко — 130 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- кипяток — 100 мл.
Для крема:
- сливочное масло — 200 г;
- сахар — 100 г;
- мука — 1 ст. л.;
- сметана — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать муку, какао, разрыхлитель, соль и сахар.
- Добавить яйца, молоко и масло, перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом, а затем кипяток. Замесить однородное жидкое тесто.
- Порциями выливать его на разогретую сковороду и выпекать под крышкой на среднем огне.
- Готовые коржи остудить, края подровнять, а обрезки измельчить в крошку.
- Для крема смешать все ингредиенты в кастрюле с толстым дном.
- Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Полностью остудить.
- Коржи щедро смазать кремом и сложить один на другой.
- Верх и бока также покрыть кремом, после чего посыпать подготовленной крошкой.
- Перед подачей оставить торт в холодильнике на несколько часов, чтобы коржи хорошо пропитались.
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