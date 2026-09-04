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Главная Вкус Торт "Сказка" за 5 минут без духовки: коржи готовятся на сковороде

Торт "Сказка" за 5 минут без духовки: коржи готовятся на сковороде

Ua ru
4 сентября 2026 03:04
Торт Сказка на сковороде: простой шоколадный десерт без духовки
Торт "Сказка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот вариант особенно понравится тем, кто не хочет тратить время на выпечку коржей в духовке. Шоколадные блины легко приготовить на сковороде, промазать кремом и превратить в нежный торт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 260 г;
  • какао — 10 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 50 мл.;
  • молоко — 130 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • кипяток — 100 мл.

Для крема:

  • сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сметана — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.
рецепт торта на сковороді
Шоколадный блин. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать муку, какао, разрыхлитель, соль и сахар.
  2. Добавить яйца, молоко и масло, перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом, а затем кипяток. Замесить однородное жидкое тесто.
  3. Порциями выливать его на разогретую сковороду и выпекать под крышкой на среднем огне.
  4. Готовые коржи остудить, края подровнять, а обрезки измельчить в крошку.
  5. Для крема смешать все ингредиенты в кастрюле с толстым дном.
  6. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Полностью остудить.
  7. Коржи щедро смазать кремом и сложить один на другой.
  8. Верх и бока также покрыть кремом, после чего посыпать подготовленной крошкой.
  9. Перед подачей оставить торт в холодильнике на несколько часов, чтобы коржи хорошо пропитались.

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десерт торт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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