Торт Сказка на сковороде: простой шоколадный десерт без духовки

Торт "Сказка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот вариант особенно понравится тем, кто не хочет тратить время на выпечку коржей в духовке. Шоколадные блины легко приготовить на сковороде, промазать кремом и превратить в нежный торт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 260 г;

какао — 10 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сахар — 200 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 50 мл.;

молоко — 130 мл.;

сода — 1 ч. л.;

уксус — 1 ст. л.;

кипяток — 100 мл.

Для крема:

сливочное масло — 200 г;

сахар — 100 г;

мука — 1 ст. л.;

сметана — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Шоколадный блин. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать муку, какао, разрыхлитель, соль и сахар. Добавить яйца, молоко и масло, перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом, а затем кипяток. Замесить однородное жидкое тесто. Порциями выливать его на разогретую сковороду и выпекать под крышкой на среднем огне. Готовые коржи остудить, края подровнять, а обрезки измельчить в крошку. Для крема смешать все ингредиенты в кастрюле с толстым дном. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Полностью остудить. Коржи щедро смазать кремом и сложить один на другой. Верх и бока также покрыть кремом, после чего посыпать подготовленной крошкой. Перед подачей оставить торт в холодильнике на несколько часов, чтобы коржи хорошо пропитались.

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