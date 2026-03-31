Тот самый "Пасхальный" салат: ежегодно собирает все комплименты

Салат на Пасху. Фото: smachnenke.com.ua

Пасхальный салат — это сочетание ярких овощей, мягкой ветчины и хрустящих сухариков. Блюдо получается ароматным, праздничным и одновременно простым в приготовлении. Каждый год этот салат становится фаворитом на столе, собирая все комплименты гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Ингредиенты: -зеленый лук -шинка или колбаса (можно поджарить) -листья салата/шпинат (не обязательно) -редис -вареные яйца -огурцы -домашние сухарики из белого или ржаного хлеба -майонез для заправки -соль/перец по вкусу

Вам понадобится:

зеленый лук;

ветчина или колбаса (по желанию поджаренная);

листья салата или шпинат;

редис;

вареные яйца;

огурцы;

домашние сухарики из белого или ржаного хлеба;

майонез;

соль, перец по вкусу.

Приготовление салата Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Ветчину или колбасу нарезать кубиками, по желанию обжарить до золотистого цвета. Редис и огурцы нарезать тонкими кусочками, вареные яйца - кубиками. Листья салата порвать руками. В большой миске смешать все ингредиенты, добавить домашние сухарики, заправить майонезом, посолить и поперчить. Хорошо перемешать и выложить на тарелку для подачи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".