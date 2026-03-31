Тот самый "Пасхальный" салат: ежегодно собирает все комплименты
Пасхальный салат — это сочетание ярких овощей, мягкой ветчины и хрустящих сухариков. Блюдо получается ароматным, праздничным и одновременно простым в приготовлении. Каждый год этот салат становится фаворитом на столе, собирая все комплименты гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Ингредиенты: -зеленый лук -шинка или колбаса (можно поджарить) -листья салата/шпинат (не обязательно) -редис -вареные яйца -огурцы -домашние сухарики из белого или ржаного хлеба -майонез для заправки -соль/перец по вкусу
Вам понадобится:
- зеленый лук;
- ветчина или колбаса (по желанию поджаренная);
- листья салата или шпинат;
- редис;
- вареные яйца;
- огурцы;
- домашние сухарики из белого или ржаного хлеба;
- майонез;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
- Ветчину или колбасу нарезать кубиками, по желанию обжарить до золотистого цвета.
- Редис и огурцы нарезать тонкими кусочками, вареные яйца - кубиками.
- Листья салата порвать руками. В большой миске смешать все ингредиенты, добавить домашние сухарики, заправить майонезом, посолить и поперчить.
- Хорошо перемешать и выложить на тарелку для подачи.
