Головна Смак Той самий "Великодній" салат: щороку збирає усі компліменти

Дата публікації: 31 березня 2026 13:29
Салат на Великдень. Фото: smachnenke.com.ua

Великодній салат — це поєднання яскравих овочів, м’якої шинки та хрустких сухариків. Страва виходить ароматною, святковою та одночасно простою у приготуванні. Кожного року цей салат стає фаворитом на столі, збираючи всі компліменти гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

@tak.smachno.tyt

Зберігайте рецепт того самого великоднього салату, в смачній подачі, який точно буде на кожному столі! 💖буду рада бачити на своїй сторінці - тепер щодня ділитимусь легкими, але оригінальними рецептами до свят 🫶🏻 Інгредієнти: -зелена цибуля -шинка чи ковбаса (можна підсмажити) -листя салату/шпинат (не обов’язково) -редис -варені яйця -огірки -домашні сухарики з білого чи житнього хліба -майонез для заправки -сіль/перець за смаком ✅тарілку, декор з зайчиком та сковороду-гриль замовила в інтернет магазині TA-DA! ❤️Від 25.03 по 12.04 в інтернеті магазині діє величезна знижка, -30% на сковороду-гриль за промо кодом IRA30 - також можете обрати багато інших товарів для дому та кухні! #веснянийсалат #салатнавеликдень #великдень2026 #easter2026

Вам знадобиться:

  • зелена цибуля;
  • шинка або ковбаса (за бажанням підсмажена);
  • листя салату або шпинат;
  • редис;
  • варені яйця;
  • огірки;
  • домашні сухарики з білого або житнього хліба;
  • майонез;
  • сіль, перець за смаком.
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Шинку або ковбасу нарізати кубиками, за бажанням обсмажити до золотистого кольору. 
  2. Редис та огірки нарізати тонкими шматочками, варені яйця — кубиками. 
  3. Листя салату порвати руками. У великій мисці змішати всі інгредієнти, додати домашні сухарики, заправити майонезом, посолити та поперчити. 
  4. Добре перемішати і викласти на тарілку для подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Читайте також:

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
