Той самий "Великодній" салат: щороку збирає усі компліменти

Салат на Великдень. Фото: smachnenke.com.ua

Великодній салат — це поєднання яскравих овочів, м’якої шинки та хрустких сухариків. Страва виходить ароматною, святковою та одночасно простою у приготуванні. Кожного року цей салат стає фаворитом на столі, збираючи всі компліменти гостей.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Інгредієнти: -зелена цибуля -шинка чи ковбаса (можна підсмажити) -листя салату/шпинат (не обов'язково) -редис -варені яйця -огірки -домашні сухарики з білого чи житнього хліба -майонез для заправки -сіль/перець за смаком

Вам знадобиться:

зелена цибуля;

шинка або ковбаса (за бажанням підсмажена);

листя салату або шпинат;

редис;

варені яйця;

огірки;

домашні сухарики з білого або житнього хліба;

майонез;

сіль, перець за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Шинку або ковбасу нарізати кубиками, за бажанням обсмажити до золотистого кольору. Редис та огірки нарізати тонкими шматочками, варені яйця — кубиками. Листя салату порвати руками. У великій мисці змішати всі інгредієнти, додати домашні сухарики, заправити майонезом, посолити та поперчити. Добре перемішати і викласти на тарілку для подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Читайте також:

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".