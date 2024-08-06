Предлагаем три рецепта завтраков, которые помогут поднять иммунитет и добавить энергии на весь день.

Три рецепта завтраков для укрепления иммунитета
Эти завтраки не только вкусные, но и очень полезные. Они помогут укрепить ваш иммунитет и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для активной и здоровой жизни.
Новини.LIVE подобрали три рецепта завтраков, которые помогут поднять иммунитет и добавить энергии на весь день.
1. Овсяная каша с ягодами и орехами
Ингредиенты:
- овсяные хлопья 1 стакан;
- молоко или вода 2 стакана;
- мед 1 ст. кровати;
- свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника) 1/2 стакана;
- орехи (миндаль, грецкие, фундук) 1/4 стакана;
- семена льна или чиа 1 ст. кровати.
Способ приготовления
Залейте овсяные хлопья молоком или водой и доведите до кипения. Варить на слабом огне до готовности (примерно 5-7 минут). Добавьте мед и хорошо перемешайте. Сверху добавьте ягоды, измельченные орехи и семена льна или чиа.
Овсянка содержит большое количество клетчатки, поддерживающей работу желудочно-кишечного тракта. Ягоды богаты антиоксидантами, помогающими бороться со свободными радикалами, а орехи снабжают организм полезными жирами и белками.
2. Йогуртовый смузи с фруктами и шпинатом
Ингредиенты:
- натуральный йогурт 1 стакан;
- банан 1 шт;
- киви 1 шт;
- яблоко 1 шт;
- свежий шпинат 1 горсть;
- мед 1 ст. ложки;
- лед по желанию.
Способ приготовления
Очистите и нарежьте банан, киви и яблоко. Поместите все ингредиенты в блендер и сбивайте до однородной массы. Добавьте мед и лед (по желанию) и перемешайте еще раз.
Йогурт содержит пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника. Фрукты обеспечивают организм витаминами С и Е, которые важны для иммунитета, а шпинат — источник железа и фолиевой кислоты, необходимых для поддержания общего здоровья.
3. Омлет с овощами и зеленью
Ингредиенты:
- яйца 3 шт;
- молоко 1/4 стакана;
- помидоры 1 шт;
- болгарский перец 1/2 шт;
- шпинат или зеленый лук 1 горсть;
- творог (твердый или мягкий) 50 г;
- соль, перец;
- оливковое масло 1 ст. кровати.
Способ приготовления
Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Разрежьте помидоры, болгарский перец и шпинат (или зеленый лук) Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте овощи. Жарьте до мягкости (около 5 минут).
Добавьте яичную смесь и готовьте на слабом огне готовность. Сверху посыпьте натертым сыром и дождитесь, пока он растает.
Яйца содержат белок высокого качества, необходимый для восстановления клеток иммунной системы. Овощи снабжают организм витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную функцию. Сыр добавляет кальция и другие микроэлементы, важные для здоровья костей и зубов.
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