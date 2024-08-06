Предлагаем три рецепта завтраков, которые помогут поднять иммунитет и добавить энергии на весь день.

Девушка завтракает. Фото: Freepik

Эти завтраки не только вкусные, но и очень полезные. Они помогут укрепить ваш иммунитет и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для активной и здоровой жизни.

Новини.LIVE подобрали три рецепта завтраков, которые помогут поднять иммунитет и добавить энергии на весь день.

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1. Овсяная каша с ягодами и орехами

Ингредиенты:

овсяные хлопья 1 стакан;

молоко или вода 2 стакана;

мед 1 ст. кровати;

свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника) 1/2 стакана;

орехи (миндаль, грецкие, фундук) 1/4 стакана;

семена льна или чиа 1 ст. кровати.

Овсяная каша. Фото: Freepik

Способ приготовления

Залейте овсяные хлопья молоком или водой и доведите до кипения. Варить на слабом огне до готовности (примерно 5-7 минут). Добавьте мед и хорошо перемешайте. Сверху добавьте ягоды, измельченные орехи и семена льна или чиа.

Овсянка содержит большое количество клетчатки, поддерживающей работу желудочно-кишечного тракта. Ягоды богаты антиоксидантами, помогающими бороться со свободными радикалами, а орехи снабжают организм полезными жирами и белками.

2. Йогуртовый смузи с фруктами и шпинатом

Ингредиенты:

натуральный йогурт 1 стакан;

банан 1 шт;

киви 1 шт;

яблоко 1 шт;

свежий шпинат 1 горсть;

мед 1 ст. ложки;

лед по желанию.

Способ приготовления

Очистите и нарежьте банан, киви и яблоко. Поместите все ингредиенты в блендер и сбивайте до однородной массы. Добавьте мед и лед (по желанию) и перемешайте еще раз.

Йогурт содержит пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника. Фрукты обеспечивают организм витаминами С и Е, которые важны для иммунитета, а шпинат — источник железа и фолиевой кислоты, необходимых для поддержания общего здоровья.

3. Омлет с овощами и зеленью

Омлет с овощами. Фото: Freepik

Ингредиенты:

яйца 3 шт;

молоко 1/4 стакана;

помидоры 1 шт;

болгарский перец 1/2 шт;

шпинат или зеленый лук 1 горсть;

творог (твердый или мягкий) 50 г;

соль, перец;

оливковое масло 1 ст. кровати.

Способ приготовления

Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Разрежьте помидоры, болгарский перец и шпинат (или зеленый лук) Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте овощи. Жарьте до мягкости (около 5 минут).

Добавьте яичную смесь и готовьте на слабом огне готовность. Сверху посыпьте натертым сыром и дождитесь, пока он растает.

Яйца содержат белок высокого качества, необходимый для восстановления клеток иммунной системы. Овощи снабжают организм витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную функцию. Сыр добавляет кальция и другие микроэлементы, важные для здоровья костей и зубов.

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