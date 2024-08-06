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Три рецепта завтраков для укрепления иммунитета

6 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Предлагаем три рецепта завтраков, которые помогут поднять иммунитет и добавить энергии на весь день.
Девушка завтракает. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Эти завтраки не только вкусные, но и очень полезные. Они помогут укрепить ваш иммунитет и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для активной и здоровой жизни.

Новини.LIVE подобрали три рецепта завтраков, которые помогут поднять иммунитет и добавить энергии на весь день.

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1. Овсяная каша с ягодами и орехами

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья 1 стакан;
  • молоко или вода 2 стакана;
  • мед 1 ст. кровати;
  • свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника) 1/2 стакана;
  • орехи (миндаль, грецкие, фундук) 1/4 стакана;
  • семена льна или чиа 1 ст. кровати.
полезный завтрак для иммунитета
Овсяная каша. Фото: Freepik

Способ приготовления

Залейте овсяные хлопья молоком или водой и доведите до кипения. Варить на слабом огне до готовности (примерно 5-7 минут). Добавьте мед и хорошо перемешайте. Сверху добавьте ягоды, измельченные орехи и семена льна или чиа.

Овсянка содержит большое количество клетчатки, поддерживающей работу желудочно-кишечного тракта. Ягоды богаты антиоксидантами, помогающими бороться со свободными радикалами, а орехи снабжают организм полезными жирами и белками.

2. Йогуртовый смузи с фруктами и шпинатом

Ингредиенты:

  • натуральный йогурт 1 стакан;
  • банан 1 шт;
  • киви 1 шт;
  • яблоко 1 шт;
  • свежий шпинат 1 горсть;
  • мед 1 ст. ложки;
  • лед по желанию.

Способ приготовления

Очистите и нарежьте банан, киви и яблоко. Поместите все ингредиенты в блендер и сбивайте до однородной массы. Добавьте мед и лед (по желанию) и перемешайте еще раз.

Йогурт содержит пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника. Фрукты обеспечивают организм витаминами С и Е, которые важны для иммунитета, а шпинат — источник железа и фолиевой кислоты, необходимых для поддержания общего здоровья.

3. Омлет с овощами и зеленью

омлет с овощами на завтрак
Омлет с овощами. Фото: Freepik

Ингредиенты:

  • яйца 3 шт;
  • молоко 1/4 стакана;
  • помидоры 1 шт;
  • болгарский перец 1/2 шт;
  • шпинат или зеленый лук 1 горсть;
  • творог (твердый или мягкий) 50 г;
  • соль, перец;
  • оливковое масло 1 ст. кровати.

Способ приготовления

Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Разрежьте помидоры, болгарский перец и шпинат (или зеленый лук) Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте овощи. Жарьте до мягкости (около 5 минут).

Добавьте яичную смесь и готовьте на слабом огне готовность. Сверху посыпьте натертым сыром и дождитесь, пока он растает.

Яйца содержат белок высокого качества, необходимый для восстановления клеток иммунной системы. Овощи снабжают организм витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают иммунную функцию. Сыр добавляет кальция и другие микроэлементы, важные для здоровья костей и зубов.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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