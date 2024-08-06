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Три рецепти сніданків для зміцнення імунітету

6 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пропонуємо три рецепти сніданків, які допоможуть підняти імунітет та додати енергії на весь день
Дівчина снідає. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ці сніданки не тільки смачні, але й дуже корисні. Вони допоможуть зміцнити ваш імунітет та забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами для активного і здорового життя.

Новини.LIVE підібрали три рецепти сніданків, які допоможуть підняти імунітет та додати енергії на весь день.

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1. Вівсяна каша з ягодами та горіхами

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці — 1 стакан;
  • молоко або вода — 2 стакани;
  • мед — 1 ст. ложка;
  • свіжі або заморожені ягоди (чорниця, малина, полуниця) — 1/2 стакана;
  • горіхи (мигдаль, волоські, фундук) — 1/4 стакана;
  • насіння льону або чіа — 1 ст. ложка. 
корисний сніданок для імунітета
Вівсяна каша. Фото: Freepik

Спосіб приготування 

Залийте вівсяні пластівці молоком або водою і доведіть до кипіння. Варити на слабкому вогні до готовності (приблизно 5-7 хвилин). Додайте мед та добре перемішайте. Зверху додайте ягоди, подрібнені горіхи та насіння льону або чіа.

Вівсянка містить велику кількість клітковини, яка підтримує роботу шлунково-кишкового тракту. Ягоди багаті антиоксидантами, що допомагають боротися з вільними радикалами, а горіхи забезпечують організм корисними жирами та білками.

2. Йогуртовий смузі з фруктами та шпинатом

Інгредієнти:

  • натуральний йогурт — 1 стакан;
  • банан — 1 шт.;
  • ківі — 1 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • свіжий шпинат — 1 жменя;
  • мед — 1 ст. ложка;
  • лід за бажанням. 

Спосіб приготування 

Почистіть та наріжте банан, ківі та яблуко. Помістіть всі інгредієнти у блендер і збивайте до однорідної маси. Додайте мед та льод (за бажанням) і ще раз перемішайте.

Йогурт містить пробіотики, які підтримують здоров'я кишечника. Фрукти забезпечують організм вітамінами С та Е, які важливі для імунітету, а шпинат – це джерело заліза та фолієвої кислоти, необхідних для підтримки загального здоров'я.

3. Омлет з овочами та зеленню

омлет з овочами на сніданок
Омлет з овочами. Фото: Freepik

Інгредієнти:

  • яйця 3 шт;
  • молоко 1/4 стакана;
  • помідори 1 шт;
  • болгарський перець 1/2 шт;
  • шпинат або зелена цибуля 1 жменя;
  • сир (твердий або м'який) 50 г;
  • сіль, перець;
  • оливкова олія 1 ст. ложка. 

Спосіб приготування 

Взбейте яйця з молоком, додайте сіль і перець. Наріжте помідори, болгарський перець та шпинат (або зелену цибулю) Розігрійте оливкову олію на сковороді і додайте овочі. Смажте до м'якості (приблизно 5 хвилин).

Додайте яєчну суміш і готуйте на слабкому вогні до готовності. Зверху посипте натертим сиром і дочекайтеся, поки він розтане.

Яйця містять білок високої якості, який необхідний для відновлення клітин імунної системи. Овочі забезпечують організм вітамінами та антиоксидантами, які підтримують імунну функцію. Сир додає кальцію та інших мікроелементів, важливих для здоров'я кісток та зубів.

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