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Главная Вкус "Царская" намазка на завтрак за 10 минут: понадобится 5 вареных яиц

"Царская" намазка на завтрак за 10 минут: понадобится 5 вареных яиц

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 05:04
Намазка с тунцом и яйцами: быстрый рецепт сытного завтрака за 10 минут
Намазка с яйцами и тунцом. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное и сытное, эта намазка станет настоящей находкой. Простое сочетание доступных продуктов дарит нежный вкус и сочную текстуру, а на приготовление уйдет всего несколько минут.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • варёные яйца — 4–5 шт.;
  • консервированный тунец — 150 г;
  • сливочный сыр — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • французская горчица — 2 ч. л.;
  • красный лук — 40 г;
  • свежий или маринованный огурец — 80 г;
  • укроп — небольшой пучок;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт намазки на сніданок з яйцями та тунцем
Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца натереть на терке, добавить консервированный тунец и хорошо размять вилкой.
  2. Добавить сливочный сыр, майонез и французскую горчицу, после чего тщательно перемешать до однородности.
  3. Красный лук, огурец и укроп мелко нарезать.
  4. Добавить к яично-рыбной массе, приправить солью и черным перцем, еще раз хорошо перемешать.
  5. Готовую пасту подать со свежим хлебом, батоном, гренками или тостами.

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яйца рецепт идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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