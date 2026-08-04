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Головна Смак "Царська" намазка на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 5 варених яєць

"Царська" намазка на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 5 варених яєць

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 05:04
Намазка з тунцем і яйцями: швидкий рецепт ситного сніданку за 10 хвилин
Намазка з яйцями та тунцем. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне та ситне, ця намазка стане справжньою знахідкою. Просте поєднання доступних продуктів дарує ніжний смак і соковиту текстуру, а на приготування знадобиться лише кілька хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • варені яйця — 4–5 шт.;
  • консервований тунець — 150 г;
  • вершковий сир — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • французька гірчиця — 2 ч. л.;
  • червона цибуля — 40 г;
  • свіжий або маринований огірок — 80 г;
  • кріп — невеликий пучок;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку.
рецепт намазки на сніданок з яйцями та тунцем
Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця натерти на тертці, додати консервований тунець і добре розім'яти виделкою.
  2. Покласти вершковий сир, майонез і французьку гірчицю, після чого ретельно перемішати до однорідності.
  3. Червону цибулю, огірок і кріп дрібно нарізати.
  4. Додати до яєчно-рибної маси, приправити сіллю та чорним перцем, ще раз добре перемішати.
  5. Готову намазку подати зі свіжим хлібом, батоном, грінками або тостами. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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