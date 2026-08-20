Летний десерт с творогом и ягодами: готовится без духовки

Десерт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Такой десерт особенно хорошо подходит для лета, когда не хочется включать духовку. Хрустящая основа, нежная творожная начинка и сочные ягоды прекрасно сочетаются, а приготовление занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печенье — 250 г;

сливочное масло — 110 г;

творог — 350 г;

сметана или греческий йогурт — 300 г;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

желатин — 20 г;

холодная вода — 50 мл;

смородина или другие ягоды — 150–200 г.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным маслом. Выложить в форму 25×11 см, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовать и сформировать бортики. Поставить основу в морозильную камеру. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания. Творог смешать со сметаной, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы. Желатин растопить, не доводя до кипения, и быстро ввести в творожную начинку. На охлажденную основу вылить часть крема, разложить ягоды и залить оставшейся начинкой. Сверху добавить еще немного ягод. Поставить десерт в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Для начинки можно использовать смородину, малину, клубнику, чернику или кусочки фруктов.

В результате получается нежный, прохладный и красивый десерт, который прекрасно подходит к летнему чаепитию.

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