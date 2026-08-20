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Главная Вкус Универсальный десерт без выпечки: рецепт на лето с различными начинками

Универсальный десерт без выпечки: рецепт на лето с различными начинками

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 03:04
Летний десерт с творогом и ягодами: готовится без духовки
Десерт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Такой десерт особенно хорошо подходит для лета, когда не хочется включать духовку. Хрустящая основа, нежная творожная начинка и сочные ягоды прекрасно сочетаются, а приготовление занимает совсем немного времени.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печенье — 250 г;
  • сливочное масло — 110 г;
  • творог — 350 г;
  • сметана или греческий йогурт — 300 г;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • желатин — 20 г;
  • холодная вода — 50 мл;
  • смородина или другие ягоды — 150–200 г.
рецепт десерта без випічки
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Печенье измельчить в крошку, смешать с растопленным маслом.
  2. Выложить в форму 25×11 см, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовать и сформировать бортики.
  3. Поставить основу в морозильную камеру.
  4. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания.
  5. Творог смешать со сметаной, сахаром и ванильным сахаром до однородной массы.
  6. Желатин растопить, не доводя до кипения, и быстро ввести в творожную начинку.
  7. На охлажденную основу вылить часть крема, разложить ягоды и залить оставшейся начинкой. Сверху добавить еще немного ягод.
  8. Поставить десерт в холодильник на 2–3 часа до полного застывания.
  9. Для начинки можно использовать смородину, малину, клубнику, чернику или кусочки фруктов.

В результате получается нежный, прохладный и красивый десерт, который прекрасно подходит к летнему чаепитию.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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