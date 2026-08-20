Літній десерт із сиром та ягодами: готується без духовки

Універсальний десерт без випічки: рецепт на літо з різними начинками
Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 03:04
Десерт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Такий десерт особливо добре підходить для літа, коли не хочеться вмикати духовку. Хрустка основа, ніжна сирна начинка та соковиті ягоди чудово поєднуються, а приготування займає зовсім небагато часу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печиво — 250 г;
- вершкове масло — 110 г;
- кисломолочний сир — 350 г;
- сметана або грецький йогурт — 300 г;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- желатин — 20 г;
- холодна вода — 50 мл.;
- смородина або інші ягоди — 150–200 г.
Спосіб приготування
- Печиво подрібнити на крихту, змішати з розтопленим маслом.
- Викласти у форму 25×11 см, застелену пергаментом, добре утрамбувати та сформувати бортики.
- Поставити основу в морозильну камеру.
- Желатин залити холодною водою та залишити для набухання.
- Сир змішати зі сметаною, цукром і ванільним цукром до однорідної маси.
- Желатин розтопити, не доводячи до кипіння, та швидко вмішати в сирну начинку.
- На охолоджену основу вилити частину крему, розкласти ягоди та залити рештою начинки. Зверху додати ще трохи ягід.
- Поставити десерт у холодильник на 2–3 години до повного застигання.
- Для начинки можна брати смородину, малину, полуницю, чорницю або шматочки фруктів.
У результаті виходить ніжний, прохолодний і красивий десерт, який чудово підходить до літнього чаювання.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Читайте також:
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.