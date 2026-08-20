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Головна Смак Універсальний десерт без випічки: рецепт на літо з різними начинками

Універсальний десерт без випічки: рецепт на літо з різними начинками

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 03:04
Літній десерт із сиром та ягодами: готується без духовки
Десерт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий десерт особливо добре підходить для літа, коли не хочеться вмикати духовку. Хрустка основа, ніжна сирна начинка та соковиті ягоди чудово поєднуються, а приготування займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печиво — 250 г;
  • вершкове масло — 110 г;
  • кисломолочний сир — 350 г;
  • сметана або грецький йогурт — 300 г;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • желатин — 20 г;
  • холодна вода — 50 мл.;
  • смородина або інші ягоди — 150–200 г.
рецепт десерта без випічки
Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Печиво подрібнити на крихту, змішати з розтопленим маслом.
  2. Викласти у форму 25×11 см, застелену пергаментом, добре утрамбувати та сформувати бортики.
  3. Поставити основу в морозильну камеру.
  4. Желатин залити холодною водою та залишити для набухання.
  5. Сир змішати зі сметаною, цукром і ванільним цукром до однорідної маси.
  6. Желатин розтопити, не доводячи до кипіння, та швидко вмішати в сирну начинку.
  7. На охолоджену основу вилити частину крему, розкласти ягоди та залити рештою начинки. Зверху додати ще трохи ягід.
  8. Поставити десерт у холодильник на 2–3 години до повного застигання.
  9. Для начинки можна брати смородину, малину, полуницю, чорницю або шматочки фруктів.

У результаті виходить ніжний, прохолодний і красивий десерт, який чудово підходить до літнього чаювання.

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десерт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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