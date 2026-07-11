Гречка с мясом и овощами в одной сковороде: сытный рецепт без лишних хлопот

Ужин "Все в одной сковороде": рецепт гречки "3 в 1"
Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 12:04
Приготовление гречки. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется приготовить сытный домашний ужин, не задействуя много посуды, это блюдо станет отличным решением. Гречка, мясо, картофель и овощи готовятся вместе, благодаря чему крупа приобретает насыщенный вкус и невероятный аромат. Такой вариант идеально подходит для повседневного меню и всегда получается сытным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- растительное масло — 100 мл;
- лук репчатый — 2 шт.;
- мясо (свинина, говядина или курица) — 500 г;
- морковь — 350 г (2 шт.);
- картофель — 1 крупная шт.;
- гречневая крупа — 600 г;
- вода — примерно 700 мл;
- помидоры — 3 шт.;
- свежая зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Разогреть в глубокой сковороде растительное масло, добавить нарезанный кубиками лук и обжарить до прозрачности.
- Выложить кусочки мяса, посолить и готовить до появления легкой румяной корочки.
- Добавить нарезанные морковь и картофель, перемешать.
- Влить горячую воду, накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут, пока мясо не станет мягким.
- Промыть гречку и выложить сверху на мясо и овощи.
- Долить горячую воду, чтобы она покрывала крупу примерно на 2 см.
- Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне около 20 минут, пока гречка не впитает жидкость.
- Для подачи нарезать вторую луковицу, помидоры и зелень, перемешать и подать в качестве свежего салата к готовому блюду. Гречку подавать горячей.
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