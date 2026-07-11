Гречка с мясом и овощами в одной сковороде: сытный рецепт без лишних хлопот

Приготовление гречки. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется приготовить сытный домашний ужин, не задействуя много посуды, это блюдо станет отличным решением. Гречка, мясо, картофель и овощи готовятся вместе, благодаря чему крупа приобретает насыщенный вкус и невероятный аромат. Такой вариант идеально подходит для повседневного меню и всегда получается сытным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

растительное масло — 100 мл;

лук репчатый — 2 шт.;

мясо (свинина, говядина или курица) — 500 г;

морковь — 350 г (2 шт.);

картофель — 1 крупная шт.;

гречневая крупа — 600 г;

вода — примерно 700 мл;

помидоры — 3 шт.;

свежая зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

Гречка с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разогреть в глубокой сковороде растительное масло, добавить нарезанный кубиками лук и обжарить до прозрачности. Выложить кусочки мяса, посолить и готовить до появления легкой румяной корочки. Добавить нарезанные морковь и картофель, перемешать. Влить горячую воду, накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут, пока мясо не станет мягким. Промыть гречку и выложить сверху на мясо и овощи. Долить горячую воду, чтобы она покрывала крупу примерно на 2 см. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне около 20 минут, пока гречка не впитает жидкость. Для подачи нарезать вторую луковицу, помидоры и зелень, перемешать и подать в качестве свежего салата к готовому блюду. Гречку подавать горячей.

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