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Головна Смак Вечеря "Все в одній сковороді": рецепт гречки 3 в 1

Вечеря "Все в одній сковороді": рецепт гречки 3 в 1

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 12:04
Гречка з м’ясом і овочами в одній сковороді: ситний рецепт без зайвого клопоту
Приготування гречки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати поживну домашню вечерю без великої кількості посуду, ця страва стане чудовим рішенням. Гречка, м’ясо, картопля та овочі готуються разом, завдяки чому крупа набуває насиченого смаку й неймовірного аромату. Такий варіант ідеально підходить для буденного меню та завжди виходить ситним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • олія — 100 мл.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • м’ясо (свинина, яловичина або курятина) — 500 г;
  • морква — 350 г (2 шт.);
  • картопля — 1 велика шт.;
  • гречана крупа — 600 г;
  • вода — приблизно 700 мл.;
  • помідори — 3 шт.;
  • зелень свіжа — за смаком;
  • сіль — за смаком.
рецепт гречки на сковороді
Гречка з м’ясом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розігріти в глибокій сковороді олію, додати нарізану кубиками цибулю та обсмажити до прозорості.
  2. Викласти шматочки м’яса, посолити та готувати до легкої рум’яної скоринки.
  3. Додати нарізану моркву та картоплю, перемішати.
  4. Влити гарячу воду, накрити кришкою та тушкувати приблизно 30 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким.
  5. Промити гречку та викласти зверху на м’ясо й овочі.
  6. Долити гарячу воду, щоб вона покривала крупу приблизно на 2 см.
  7. Накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні близько 20 хвилин, поки гречка не вбере рідину.
  8. Для подачі нарізати другу цибулину, помідори та зелень, перемішати й подати як свіжий салат до готової страви. Гречку подавати гарячою.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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