Варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму

Варенье из кабачков. Фото: stotinka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Обычные кабачки могут превратиться в изысканный десерт с тропическим ароматом. Благодаря сочетанию с лимоном и апельсином варенье приобретает яркий вкус, красивый цвет и нежную текстуру. Это идеальный рецепт для тех, кто любит необычные домашние заготовки на зиму.

Рецепт опубликовал сайт Stotinka.com.ua, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 3 кг;

сахар — 2,5 кг;

лимоны — 2 шт.;

апельсины — 1,5 кг.

Варенье из кабачков и лимонов. Фото: stotinka.com.ua

Способ приготовления

Кабачки и цитрусовые тщательно промыть, очистить от кожуры и семян. Кабачки натереть или мелко нарезать, апельсины и лимоны измельчить блендером до состояния пюре. Смешать кабачковую массу с цитрусовым пюре, добавить сахар и тщательно перемешать. Поставить смесь на медленный огонь, довести до кипения и варить примерно 1 час, периодически помешивая. Затем снять с огня, остудить и повторить варку еще раз. Готовое горячее варенье разлить в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками.

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