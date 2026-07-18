Варенье на зиму "Золотое" за 20 минут: понадобится 1,5 кг абрикосов и 1,5 кг сахара

Абрикосовое варенье. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется сохранить вкус летних абрикосов до зимы, этот рецепт станет одним из самых любимых. Джем готовится быстро, имеет густую однородную консистенцию, яркий фруктовый аромат и красивый янтарный оттенок. Его можно подавать к блинчикам, оладьям, тостам или использовать в качестве начинки для пирогов и рулетов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

абрикосы без косточек — 1,5 кг;

сахар — 1,5 кг;

лимонная кислота — 1 ч. л. без горки.

Абрикосы без косточек. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Очищенные от косточек абрикосы переложить в кастрюлю или котелок и варить 10–12 минут, периодически помешивая. Измельчить абрикосы погружным блендером до однородной консистенции. Добавить сахар, хорошо перемешать и довести массу до кипения. Варить примерно 10 минут, постоянно помешивая. В конце приготовления всыпать лимонную кислоту, перемешать и проварить ещё 1–2 минуты. Горячий джем разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания. После остывания джем станет гуще и прекрасно сохранится всю зиму.

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