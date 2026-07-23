Варенье Пятиминутка из черной смородины в собственном соку: на следующий день густое, как желе
23 июля 2026 15:04
Варенье "Пятиминутка". Фото: smachnenke.com.ua
Черная смородина содержит много натурального пектина, поэтому даже без желатина из нее получается густое варенье с целыми ягодами. Этот рецепт "Пятиминутка" позволяет сохранить насыщенный вкус, аромат и максимум пользы, а готовится он очень просто.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- черная смородина — 1,5 кг;
- сахар — 1,5 кг.
Способ приготовления
- Перебрать и промыть смородину, дать стечь воде.
- Засыпать ягоды сахаром, слегка перемешать и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы они пустили сок.
- Поставить кастрюлю на небольшой огонь и прогреть, осторожно помешивая, до полного растворения сахара.
- После закипания варить ровно пять минут, периодически снимая пену.
- Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
- Уже на следующий день сироп станет густым, как желе, а ягоды прекрасно сохранят форму.
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