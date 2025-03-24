Сливочная нежная пасха в холодильнике — ленивый рецепт выпечки

Сливочная пасха — тесто готовится ночью, быстрая ленивая выпечка
Ленивый кулич, который готовят на ночь в холодильнике, идеально подходит для праздничного стола. Простой рецепт нежного теста без лишних усилий — быстрая выпечка для каждого.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- свежие дрожжи — 40 г;
- сахар — 250-300 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сливки (10-20%) — 400 мл.;
- ванилин — 2-3 г или ванильный сахар — 20-30 г;
- мука — 750-800 г;
- лимонная или цитрусовая цедра — по желанию;
- мягкое сливочное масло — 250 г;
- амаретто или апельсиновый сок — для замачивания изюма;
- изюм или цукаты — 100 г (можно микс 50/50, хорошо сочетается с вишней или клюквой).
Способ приготовления
Залить изюм амаретто, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.
Смешать дрожжи с несколькими столовыми ложками сахара, добавить яйца, соль, ваниль и остальной сахар. Влить сливки и хорошо перемешать.
Постепенно просеять муку в три приема, замесить тесто. Добавить мягкое сливочное масло и вымесить до однородности. Накрыть тесто пленкой и поставить в холодильник на 8-24 часа.
Обсыпать изюм мукой. Смазать руки растительным маслом, выложить тесто на рабочую поверхность и вмешать изюм.
Разделить тесто на части, спрятать изюм внутрь и выложить в бумажные формочки.
Оставить в духовке для расстойки на 1 час при температуре 30 °C.
Выпекать при 180 °C в течение 30-35 минут. Полностью охладить. Украсить по желанию.
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