Сливочная нежная пасха в холодильнике — ленивый рецепт выпечки

Сливочная пасха. Фото: gospodynka.com.ua

Ленивый кулич, который готовят на ночь в холодильнике, идеально подходит для праздничного стола. Простой рецепт нежного теста без лишних усилий — быстрая выпечка для каждого.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

свежие дрожжи — 40 г;

сахар — 250-300 г;

яйца — 3 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сливки (10-20%) — 400 мл.;

ванилин — 2-3 г или ванильный сахар — 20-30 г;

мука — 750-800 г;

лимонная или цитрусовая цедра — по желанию;

мягкое сливочное масло — 250 г;

амаретто или апельсиновый сок — для замачивания изюма;

изюм или цукаты — 100 г (можно микс 50/50, хорошо сочетается с вишней или клюквой).

Способ приготовления

Залить изюм амаретто, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

Изюм и амаретто. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать дрожжи с несколькими столовыми ложками сахара, добавить яйца, соль, ваниль и остальной сахар. Влить сливки и хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно просеять муку в три приема, замесить тесто. Добавить мягкое сливочное масло и вымесить до однородности. Накрыть тесто пленкой и поставить в холодильник на 8-24 часа.

Тесто с изюмом. Фото: gospodynka.com.ua

Обсыпать изюм мукой. Смазать руки растительным маслом, выложить тесто на рабочую поверхность и вмешать изюм.

Подготовка теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на части, спрятать изюм внутрь и выложить в бумажные формочки.

Приготовление пасхи. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить в духовке для расстойки на 1 час при температуре 30 °C.

Готовые куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 180 °C в течение 30-35 минут. Полностью охладить. Украсить по желанию.

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