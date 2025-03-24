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Сливочная пасха — тесто готовится ночью, быстрая ленивая выпечка

24 марта 2025 22:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сливочная нежная пасха в холодильнике — ленивый рецепт выпечки
Сливочная пасха. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ленивый кулич, который готовят на ночь в холодильнике, идеально подходит для праздничного стола. Простой рецепт нежного теста без лишних усилий — быстрая выпечка для каждого.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • свежие дрожжи — 40 г;
  • сахар — 250-300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сливки (10-20%) — 400 мл.;
  • ванилин — 2-3 г или ванильный сахар — 20-30 г;
  • мука — 750-800 г;
  • лимонная или цитрусовая цедра — по желанию;
  • мягкое сливочное масло — 250 г;
  • амаретто или апельсиновый сок — для замачивания изюма;
  • изюм или цукаты — 100 г (можно микс 50/50, хорошо сочетается с вишней или клюквой).

Способ приготовления

Залить изюм амаретто, накрыть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

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Изюм и амаретто. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать дрожжи с несколькими столовыми ложками сахара, добавить яйца, соль, ваниль и остальной сахар. Влить сливки и хорошо перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно просеять муку в три приема, замесить тесто. Добавить мягкое сливочное масло и вымесить до однородности. Накрыть тесто пленкой и поставить в холодильник на 8-24 часа.

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Тесто с изюмом. Фото: gospodynka.com.ua

Обсыпать изюм мукой. Смазать руки растительным маслом, выложить тесто на рабочую поверхность и вмешать изюм.

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Подготовка теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на части, спрятать изюм внутрь и выложить в бумажные формочки.

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Приготовление пасхи. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить в духовке для расстойки на 1 час при температуре 30 °C.

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Готовые куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 180 °C в течение 30-35 минут. Полностью охладить. Украсить по желанию.

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