Вершкова ніжна паска в холодильнику — лінивий рецепт випічки

Вершкова паска. Фото: gospodynka.com.ua

Лінива паска, яку готують на ніч у холодильнику, ідеально підходить для святкового столу. Простий рецепт ніжного тіста без зайвих зусиль — швидка випічка для кожного.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

свіжі дріжджі — 40 г;

цукор — 250–300 г;

яйця — 3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

вершки (10–20%) — 400 мл;

ванілін — 2–3 г або ванільний цукор — 20–30 г;

борошно — 750–800 г;

лимонна або цитрусова цедра — за бажанням;

м’яке вершкове масло — 250 г;

амаретто або апельсиновий сік — для замочування родзинок;

родзинки або цукати — 100 г (можна мікс 50/50, добре поєднується з вишнею чи журавлиною).

Спосіб приготування

Залити родзинки амаретто, накрити плівкою та залишити в холодильнику на ніч.

Родзинки та амаретто. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати дріжджі з кількома столовими ложками цукру, додати яйця, сіль, ваніль і решту цукру. Влити вершки та добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово просіяти борошно в три прийоми, замісити тісто. Додати м’яке вершкове масло й вимісити до однорідності. Накрити тісто плівкою та поставити в холодильник на 8–24 години.

Тісто з родзинками. Фото: gospodynka.com.ua

Обсипати родзинки борошном. Змастити руки олією, викласти тісто на робочу поверхню та вмішати родзинки.

Підготовка тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на частини, сховати родзинки всередину та викласти у паперові формочки.

Приготування пасок. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити у духовці для розстоювання на 1 годину при температурі 30 °C.

Готові паски. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при 180 °C протягом 30–35 хвилин. Повністю охолодити. Прикрасити за бажанням.

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