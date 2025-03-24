Вершкова ніжна паска в холодильнику — лінивий рецепт випічки

Вершкова паска — тісто готується на ніч, швидка лінива випічка
Лінива паска, яку готують на ніч у холодильнику, ідеально підходить для святкового столу. Простий рецепт ніжного тіста без зайвих зусиль — швидка випічка для кожного.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- свіжі дріжджі — 40 г;
- цукор — 250–300 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершки (10–20%) — 400 мл;
- ванілін — 2–3 г або ванільний цукор — 20–30 г;
- борошно — 750–800 г;
- лимонна або цитрусова цедра — за бажанням;
- м’яке вершкове масло — 250 г;
- амаретто або апельсиновий сік — для замочування родзинок;
- родзинки або цукати — 100 г (можна мікс 50/50, добре поєднується з вишнею чи журавлиною).
Спосіб приготування
Залити родзинки амаретто, накрити плівкою та залишити в холодильнику на ніч.
Змішати дріжджі з кількома столовими ложками цукру, додати яйця, сіль, ваніль і решту цукру. Влити вершки та добре перемішати.
Поступово просіяти борошно в три прийоми, замісити тісто. Додати м’яке вершкове масло й вимісити до однорідності. Накрити тісто плівкою та поставити в холодильник на 8–24 години.
Обсипати родзинки борошном. Змастити руки олією, викласти тісто на робочу поверхню та вмішати родзинки.
Розділити тісто на частини, сховати родзинки всередину та викласти у паперові формочки.
Залишити у духовці для розстоювання на 1 годину при температурі 30 °C.
Випікати при 180 °C протягом 30–35 хвилин. Повністю охолодити. Прикрасити за бажанням.
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