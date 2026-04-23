Весенний салат с редисом за 10 минут: вместо ужина для стройной фигуры

Салат с редиской. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант, когда хочется легкого, но питательного блюда. Сочетание нежного куриного филе и свежей редиски создает яркий и сбалансированный вкус. Простой рецепт приготовления позволяет быстро сделать полезный ужин без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редиска — по вкусу;

куриное филе отварное — по вкусу;

кукуруза — по вкусу;

зелень — по вкусу;

йогурт или майонез — для заправки.

Способ приготовления

Редис нарезать, куриное филе измельчить, зелень мелко нарезать. Соединить все ингредиенты в миске, добавить кукурузу. Заправить йогуртом или майонезом, перемешать до однородности.

