Весенний салат с редисом за 10 минут: вместо ужина для стройной фигуры
Дата публикации 23 апреля 2026 21:44
Салат с редиской. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — идеальный вариант, когда хочется легкого, но питательного блюда. Сочетание нежного куриного филе и свежей редиски создает яркий и сбалансированный вкус. Простой рецепт приготовления позволяет быстро сделать полезный ужин без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редиска — по вкусу;
- куриное филе отварное — по вкусу;
- кукуруза — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- йогурт или майонез — для заправки.
Способ приготовления
- Редис нарезать, куриное филе измельчить, зелень мелко нарезать.
- Соединить все ингредиенты в миске, добавить кукурузу.
- Заправить йогуртом или майонезом, перемешать до однородности.
