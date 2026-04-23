Весняний салат з редискою за 10 хвилин: замість вечері для стрункої фігури

Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант, коли хочеться легкої, але поживної страви. Поєднання ніжного курячого філе та свіжої редиски створює яскравий і збалансований смак. Простий рецепт приготування дозволяє швидко зробити корисну вечерю без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — за смаком;

куряче філе відварене — за смаком;

кукурудза — за смаком;

зелень — за смаком;

йогурт або майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Редиску нарізати, куряче філе подрібнити, зелень дрібно нарізати. З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати кукурудзу. Заправити йогуртом або майонезом, перемішати до однорідності.

