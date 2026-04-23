Весняний салат з редискою за 10 хвилин: замість вечері для стрункої фігури
Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 21:44
Салат з редискою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — ідеальний варіант, коли хочеться легкої, але поживної страви. Поєднання ніжного курячого філе та свіжої редиски створює яскравий і збалансований смак. Простий рецепт приготування дозволяє швидко зробити корисну вечерю без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — за смаком;
- куряче філе відварене — за смаком;
- кукурудза — за смаком;
- зелень — за смаком;
- йогурт або майонез — для заправки.
Спосіб приготування
- Редиску нарізати, куряче філе подрібнити, зелень дрібно нарізати.
- З’єднати всі інгредієнти в мисці, додати кукурудзу.
- Заправити йогуртом або майонезом, перемішати до однорідності.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
