Весенний салат за 10 минут: понадобится редис, яйца и зеленый лук

Весенний салат.

​

Весенний салат — это легкое и свежее блюдо, которое идеально подходит для быстрого перекуса. Сочетание редиса, огурцов и яиц создает нежный и одновременно хрустящий вкус. Благодаря простому способу его можно сделать всего за несколько минут. Такой рецепт отлично дополнит ежедневное меню.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 360 г;

огурцы — 2 шт.;

укроп — небольшой пучок;

яйца — 3 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

чеснок — 1 зубчик;

греческий йогурт или сметана — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление салата.Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Редис, огурцы и вареные яйца нарезать тонкими четвертью кольцами. Укроп и зеленый лук мелко нарезать, чеснок измельчить. В миске смешать все ингредиенты, добавить соль и перемешать. Заправить йогуртом или сметаной и снова осторожно перемешать.

​