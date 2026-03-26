Весенний салат за 10 минут: понадобится редис, яйца и зеленый лук
Дата публикации 26 марта 2026 12:54
Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Весенний салат — это легкое и свежее блюдо, которое идеально подходит для быстрого перекуса. Сочетание редиса, огурцов и яиц создает нежный и одновременно хрустящий вкус. Благодаря простому способу его можно сделать всего за несколько минут. Такой рецепт отлично дополнит ежедневное меню.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 360 г;
- огурцы — 2 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- греческий йогурт или сметана — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис, огурцы и вареные яйца нарезать тонкими четвертью кольцами.
- Укроп и зеленый лук мелко нарезать, чеснок измельчить.
- В миске смешать все ингредиенты, добавить соль и перемешать.
- Заправить йогуртом или сметаной и снова осторожно перемешать.
