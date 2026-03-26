Главная Вкус Весенний салат за 10 минут: понадобится редис, яйца и зеленый лук

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 12:54
Весенний салат. Фото: smachnenke.com.ua


Весенний салат — это легкое и свежее блюдо, которое идеально подходит для быстрого перекуса. Сочетание редиса, огурцов и яиц создает нежный и одновременно хрустящий вкус. Благодаря простому способу его можно сделать всего за несколько минут. Такой рецепт отлично дополнит ежедневное меню.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 360 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • греческий йогурт или сметана — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з редискою
Приготовление салата.Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис, огурцы и вареные яйца нарезать тонкими четвертью кольцами.
  2. Укроп и зеленый лук мелко нарезать, чеснок измельчить.
  3. В миске смешать все ингредиенты, добавить соль и перемешать.
  4. Заправить йогуртом или сметаной и снова осторожно перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
