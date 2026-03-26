Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться редиска, яйця та зелена цибуля
Дата публікації: 26 березня 2026 12:54
Весняний салат.
Весняний салат — це легка і свіжа страва, яка ідеально підходить для швидкого перекусу. Поєднання редиски, огірків та яєць створює ніжний і водночас хрусткий смак. Завдяки простому способу приготування його можна зробити всього за кілька хвилин. Такий рецепт чудово доповнить щоденне меню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 360 г;
- огірки — 2 шт.;
- кріп — невеликий пучок;
- яйця — 3 шт.;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- часник — 1 зубчик;
- грецький йогурт або сметана — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Редиску, огірки та варені яйця нарізати тонкими чверть кільцями.
- Кріп і зелену цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити.
- У мисці поєднати всі інгредієнти, додати сіль і перемішати.
- Заправити йогуртом або сметаною та ще раз обережно перемішати.
