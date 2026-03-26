Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться редиска, яйця та зелена цибуля

Дата публікації: 26 березня 2026 12:54
Весняний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Весняний салат — це легка і свіжа страва, яка ідеально підходить для швидкого перекусу. Поєднання редиски, огірків та яєць створює ніжний і водночас хрусткий смак. Завдяки простому способу приготування його можна зробити всього за кілька хвилин. Такий рецепт чудово доповнить щоденне меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 360 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • яйця — 3 шт.;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • грецький йогурт або сметана — за смаком;
  • сіль — за смаком.
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редиску, огірки та варені яйця нарізати тонкими чверть кільцями.
  2. Кріп і зелену цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити.
  3. У мисці поєднати всі інгредієнти, додати сіль і перемішати.
  4. Заправити йогуртом або сметаною та ще раз обережно перемішати.

Юлія Щербак
Автор:
Юлія Щербак
