Весняний салат за 10 хвилин: знадобиться редиска, яйця та зелена цибуля

Весняний салат — це легка і свіжа страва, яка ідеально підходить для швидкого перекусу. Поєднання редиски, огірків та яєць створює ніжний і водночас хрусткий смак. Завдяки простому способу приготування його можна зробити всього за кілька хвилин. Такий рецепт чудово доповнить щоденне меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редиска — 360 г;

огірки — 2 шт.;

кріп — невеликий пучок;

яйця — 3 шт.;

зелена цибуля — невеликий пучок;

часник — 1 зубчик;

грецький йогурт або сметана — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Редиску, огірки та варені яйця нарізати тонкими чверть кільцями. Кріп і зелену цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити. У мисці поєднати всі інгредієнти, додати сіль і перемішати. Заправити йогуртом або сметаною та ще раз обережно перемішати.

