Пасха от Валерии Матрохиной - простой рецепт на Пасху

Пасхальный кулич от Валерии Матрохиной. Фото: скриншот

Нежная и изысканная пасха из венского теста, которая получится даже у тех, кто ни разу не работал с выпечкой. Рыхлое, ароматное тесто со специями и цитрусовыми — незабываемый вкус Пасхи.

Победительница проекта "МастерШеф" Валерия Матрохина поделилась семейным рецептом в Instagram.

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Вам понадобится:

сахар — 180-200 г;

яйца — 3 шт;

свежие дрожжи — 20 г;

теплое молоко — 125 мл;

сливочное масло — 100 г;

мука — 500 г;

смесь специй — 1/3 ч. л. (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица);

цедра лимона и апельсина — 1 ч. л.

экстракт ванили;

миндаль — 50 г;

сухофрукты — 100 г (курага, белый изюм, клюква).

Способ приготовления

В одной миске яйца смешать венчиком с сахаром, а в другой — теплое молоко с дрожжами. Соединить две жидкости в большой емкости и оставить в теплом месте на 10-12 часов (накрыть тарелкой, завернуть в одеяло). Опара должна быть низкой с большим количеством пузырьков.

Приготовление опары. Фото: скриншот

К опаре постепенно добавить теплое сливочное масло, дважды просеянную муку, смесь специй, цедру лимона и апельсина, ванильный экстракт по вкусу.

Вымешивать тесто 20-30 минут, пока оно не сформируется в шар.

Хорошо вымешанное тесто, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.

Сухофрукты и орехи в тесте. Фото: скриншот

Миндаль и сухофрукты хорошо промыть. Миндаль очистить от кожуры и измельчить. Сухофрукты, по желанию, оставить на 20-30 минут в роме или вине. После замачивания сухофрукты и миндаль хорошо просушить и присыпать мукой.

В тесто добавить сухофрукты и орехи, вымешать до сочетания. Дать "отдохнуть" тесту еще 50-60 минут в теплом месте.

Готовое тесто на пасху. Фото: скриншот

Формы для выпекания смазать жиром (масло гхи, кокосовое масло или животный жир). Выложить тесто на 1/3 формы, придавая ему круглую форму. Накрыть формы полотенцем и поставить подходить последний раз на 30-40 минут в теплой, но выключенной духовке. Тесто должно дойти почти до конца формы.

Снять с форм полотенце и оставить их в духовке, включив ее на 150 градусов. Выпекать 10-15 минут, после чего повысить температуру до 170 градусов. Выпекать до сухой зубочистки примерно 30 минут.

Готовая пасха. Фото: скриншот

Горячие куличи достать из духовки и прокатить на боку. После чего поставить на решетку до полного остывания. Готовые куличи украсить по собственному желанию.

Украшенный кулич по рецепту Валерии Матрохиной. Фото: скриншот

Ранее мы делились проверенным рецептом теста для кулича, который ищут все хозяйки на Пасху.

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