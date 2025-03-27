Пасха от Валерии Матрохиной - простой рецепт на Пасху

Получится с первого раза — пасха от победительницы МастерШеф
Нежная и изысканная пасха из венского теста, которая получится даже у тех, кто ни разу не работал с выпечкой. Рыхлое, ароматное тесто со специями и цитрусовыми — незабываемый вкус Пасхи.
Победительница проекта "МастерШеф" Валерия Матрохина поделилась семейным рецептом в Instagram.
Вам понадобится:
- сахар — 180-200 г;
- яйца — 3 шт;
- свежие дрожжи — 20 г;
- теплое молоко — 125 мл;
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 500 г;
- смесь специй — 1/3 ч. л. (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица);
- цедра лимона и апельсина — 1 ч. л.
- экстракт ванили;
- миндаль — 50 г;
- сухофрукты — 100 г (курага, белый изюм, клюква).
Способ приготовления
В одной миске яйца смешать венчиком с сахаром, а в другой — теплое молоко с дрожжами. Соединить две жидкости в большой емкости и оставить в теплом месте на 10-12 часов (накрыть тарелкой, завернуть в одеяло). Опара должна быть низкой с большим количеством пузырьков.
К опаре постепенно добавить теплое сливочное масло, дважды просеянную муку, смесь специй, цедру лимона и апельсина, ванильный экстракт по вкусу.
Вымешивать тесто 20-30 минут, пока оно не сформируется в шар.
Хорошо вымешанное тесто, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
Миндаль и сухофрукты хорошо промыть. Миндаль очистить от кожуры и измельчить. Сухофрукты, по желанию, оставить на 20-30 минут в роме или вине. После замачивания сухофрукты и миндаль хорошо просушить и присыпать мукой.
В тесто добавить сухофрукты и орехи, вымешать до сочетания. Дать "отдохнуть" тесту еще 50-60 минут в теплом месте.
Формы для выпекания смазать жиром (масло гхи, кокосовое масло или животный жир). Выложить тесто на 1/3 формы, придавая ему круглую форму. Накрыть формы полотенцем и поставить подходить последний раз на 30-40 минут в теплой, но выключенной духовке. Тесто должно дойти почти до конца формы.
Снять с форм полотенце и оставить их в духовке, включив ее на 150 градусов. Выпекать 10-15 минут, после чего повысить температуру до 170 градусов. Выпекать до сухой зубочистки примерно 30 минут.
Горячие куличи достать из духовки и прокатить на боку. После чего поставить на решетку до полного остывания. Готовые куличи украсить по собственному желанию.
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