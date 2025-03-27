Паска від Валерії Матрохіної — простий рецепт на Великдень

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф
Ніжна та вишукана паска з віденського тіста, яка вийде навіть у тих, хто жодного разу не працював із випічкою. Пухке, ароматне тісто зі спеціями та цитрусовими — незабутній смак Великодня.
Переможниця проєкту "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася сімейним рецептом в Instagram.
Вам знадобиться:
Цукор — 180-200 г;
Яйця — 3 шт.;
Свіжі дріжджі — 20 г;
Тепле молоко — 125 мл;
Вершкове масло — 100 г;
Борошно — 500 г;
Суміш спецій — 1/3 ч. л. (куркума, кардамон, мускатний горіх, гвоздика, бадьян, кориця);
Цедра лимона та апельсина — 1 ч. л.
Екстракт ванілі;
Мигдаль — 50 г;
Сухофрукти — 100 г (курага, білий ізюм, журавлина).
Спосіб приготування
В одній мисці яйця змішати вінчиком з цукром, а в іншій — тепле молоко з дріжджами. Поєднати дві рідини у великій ємності та залишити в теплому місці на 10-12 годин (накрити тарілкою, загорнути в ковдрою). Опара має бути низькою з великою кількістю бульбашок.
До опари поступово додати тепле вершкове масло, двічі просіяне борошно, суміш спецій, цедру лимона та апельсина, ванільний екстракт за смаком.
Вимішувати тісто 20-30 хвилин, поки воно не сформується у кулю.
Добре вимішане тісто, накрити рушником та поставити в тепле місце на 1 годину.
Мигдаль та сухофрукти добре промити. Мигдаль очистити від шкірки та подрібнити. Сухофрукти, за бажанням, залишити на 20-30 хвилин у ромі або вині. Після замочування сухофрукти та мигдаль добре просушити та присипати борошном.
До тіста додати сухофрукти та горіхи, вимішати до поєднання. Дати "відпочити" тісту ще 50-60 хвилин у теплому місці.
Форми для випікання змастити жиром (масло гхі, кокосове масло або тваринний жир). Викласти тісто на 1/3 форми, надаючи йому круглу форму. Накрити форми рушником та поставити підходити останній раз на 30-40 хвилин у теплій, але вимкнутій духовці. Тісто має дійти майже до кінця форми.
Зняти з форм рушник та залишити їх в духовці, увімкнувши її на 150 градусів. Випікати 10-15 хвилин, після чого підвищити температуру до 170 градусів. Випікати до сухої зубочистки приблизно 30 хвилин.
Гарячі паски дістати з духовки та прокотити на боці. Після чого поставити на решітку до повного вистигання. Готові паски прикрасити за власним бажанням.
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