Паска від Валерії Матрохіної — простий рецепт на Великдень

Великодня паска від Валерії Матрохіної. Фото: скриншот

Ніжна та вишукана паска з віденського тіста, яка вийде навіть у тих, хто жодного разу не працював із випічкою. Пухке, ароматне тісто зі спеціями та цитрусовими — незабутній смак Великодня.

Переможниця проєкту "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася сімейним рецептом в Instagram.

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Вам знадобиться:

Цукор — 180-200 г;

Яйця — 3 шт.;

Свіжі дріжджі — 20 г;

Тепле молоко — 125 мл;

Вершкове масло — 100 г;

Борошно — 500 г;

Суміш спецій — 1/3 ч. л. (куркума, кардамон, мускатний горіх, гвоздика, бадьян, кориця);

Цедра лимона та апельсина — 1 ч. л.

Екстракт ванілі;

Мигдаль — 50 г;

Сухофрукти — 100 г (курага, білий ізюм, журавлина).

Спосіб приготування

В одній мисці яйця змішати вінчиком з цукром, а в іншій — тепле молоко з дріжджами. Поєднати дві рідини у великій ємності та залишити в теплому місці на 10-12 годин (накрити тарілкою, загорнути в ковдрою). Опара має бути низькою з великою кількістю бульбашок.

Приготування опари. Фото: скриншот

До опари поступово додати тепле вершкове масло, двічі просіяне борошно, суміш спецій, цедру лимона та апельсина, ванільний екстракт за смаком.

Вимішувати тісто 20-30 хвилин, поки воно не сформується у кулю.

Добре вимішане тісто, накрити рушником та поставити в тепле місце на 1 годину.

Сухофрукти та горіхи у тісті. Фото: скриншот

Мигдаль та сухофрукти добре промити. Мигдаль очистити від шкірки та подрібнити. Сухофрукти, за бажанням, залишити на 20-30 хвилин у ромі або вині. Після замочування сухофрукти та мигдаль добре просушити та присипати борошном.

До тіста додати сухофрукти та горіхи, вимішати до поєднання. Дати "відпочити" тісту ще 50-60 хвилин у теплому місці.

Готове тісто на паску. Фото: скриншот

Форми для випікання змастити жиром (масло гхі, кокосове масло або тваринний жир). Викласти тісто на 1/3 форми, надаючи йому круглу форму. Накрити форми рушником та поставити підходити останній раз на 30-40 хвилин у теплій, але вимкнутій духовці. Тісто має дійти майже до кінця форми.

Зняти з форм рушник та залишити їх в духовці, увімкнувши її на 150 градусів. Випікати 10-15 хвилин, після чого підвищити температуру до 170 градусів. Випікати до сухої зубочистки приблизно 30 хвилин.

Готова паска. Фото: скриншот

Гарячі паски дістати з духовки та прокотити на боці. Після чого поставити на решітку до повного вистигання. Готові паски прикрасити за власним бажанням.

Прикрашена паска за рецептом Валерії Матрохіної. Фото: скриншот

Раніше ми ділилися перевіреним рецептом тіста для паски, який шукають усі господині на Великдень.

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