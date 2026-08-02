Вкусные яйца с помидорами за 5 минут: на завтрак или перекус

Яйца с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется быстрого, сытного и ароматного завтрака, этот рецепт станет настоящей находкой. Готовится всего за несколько минут, а благодаря овощам и сыру блюдо получается ярким, сочным и аппетитным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 3 шт.;

яйца — 5 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

твердый сыр — 3 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сахар — ½ ч. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

соль — 1 ч. л. или по вкусу;

укроп — по желанию.

Яйца с помидорами и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры нарезать кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить помидоры вместе с измельченным чесноком. Добавить нарезанный сладкий перец, обжарить несколько минут, затем приправить солью, сахаром и черным перцем. Посыпать двумя столовыми ложками тёртого сыра. Сделать в овощной массе пять углублений и осторожно вбить яйца. Слегка посолить и посыпать оставшимся сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 5 минут, пока белки полностью не схватятся. Перед подачей посыпать измельченным укропом и подавать со свежим хлебом.

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