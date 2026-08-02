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Вкусные яйца с помидорами за 5 минут: на завтрак или перекус

2 августа 2026 21:04
Яйца с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется быстрого, сытного и ароматного завтрака, этот рецепт станет настоящей находкой. Готовится всего за несколько минут, а благодаря овощам и сыру блюдо получается ярким, сочным и аппетитным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • твердый сыр — 3 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • черный молотый перец — ½ ч. л.;
  • соль — 1 ч. л. или по вкусу;
  • укроп — по желанию.
Яйца с помидорами и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить помидоры вместе с измельченным чесноком.
  2. Добавить нарезанный сладкий перец, обжарить несколько минут, затем приправить солью, сахаром и черным перцем.
  3. Посыпать двумя столовыми ложками тёртого сыра.
  4. Сделать в овощной массе пять углублений и осторожно вбить яйца.
  5. Слегка посолить и посыпать оставшимся сыром.
  6. Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 5 минут, пока белки полностью не схватятся.
  7. Перед подачей посыпать измельченным укропом и подавать со свежим хлебом.

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