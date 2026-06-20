Сытный завтрак из кабачков и риса: оладьи, которые всегда получаются удачными

Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся кабачки и рис
Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Когда хочется быстрого и сытного завтрака из простых продуктов, эти оладьи становятся настоящей находкой. Они сочетают в себе нежность кабачков, сытность риса и аромат сыра, создавая идеальный баланс вкуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобятся:
- кабачки — 2 шт.;
- рис — 1–2 стакана;
- лук — 1–2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр чеддер или моцарелла — 50 г;
- мука — 3 ст. л. (30 г);
- соль, черный и красный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Промыть рис и отварить до мягкости.
- Натереть кабачки на терке и хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Добавить к вареному рису кабачковую массу, натертый лук, яйцо и тёртый сыр.
- Приправить смесь солью и перцем, добавить муку и тщательно перемешать до однородности.
- Разогреть сковороду с маслом. Выкладывать массу ложкой и обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
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