Сытный завтрак из кабачков и риса: оладьи, которые всегда получаются удачными

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстрого и сытного завтрака из простых продуктов, эти оладьи становятся настоящей находкой. Они сочетают в себе нежность кабачков, сытность риса и аромат сыра, создавая идеальный баланс вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

кабачки — 2 шт.;

рис — 1–2 стакана;

лук — 1–2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сыр чеддер или моцарелла — 50 г;

мука — 3 ст. л. (30 г);

соль, черный и красный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Промыть рис и отварить до мягкости. Натереть кабачки на терке и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить к вареному рису кабачковую массу, натертый лук, яйцо и тёртый сыр. Приправить смесь солью и перцем, добавить муку и тщательно перемешать до однородности. Разогреть сковороду с маслом. Выкладывать массу ложкой и обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

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