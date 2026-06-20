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Главная Вкус Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся кабачки и рис

Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобятся кабачки и рис

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 05:04
Сытный завтрак из кабачков и риса: оладьи, которые всегда получаются удачными
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстрого и сытного завтрака из простых продуктов, эти оладьи становятся настоящей находкой. Они сочетают в себе нежность кабачков, сытность риса и аромат сыра, создавая идеальный баланс вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

  • кабачки — 2 шт.;
  • рис — 1–2 стакана;
  • лук — 1–2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр чеддер или моцарелла — 50 г;
  • мука — 3 ст. л. (30 г);
  • соль, черный и красный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
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Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Промыть рис и отварить до мягкости.
  2. Натереть кабачки на терке и хорошо отжать лишнюю жидкость.
  3. Добавить к вареному рису кабачковую массу, натертый лук, яйцо и тёртый сыр.
  4. Приправить смесь солью и перцем, добавить муку и тщательно перемешать до однородности.
  5. Разогреть сковороду с маслом. Выкладывать массу ложкой и обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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