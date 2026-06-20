Ситний сніданок з кабачків і рису: оладки, які виходять завжди вдалими

Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться кабачки + рис
Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Коли хочеться швидкого та поживного сніданку з простих продуктів, ці оладки стають справжньою знахідкою. Вони поєднують ніжність кабачків, ситність рису та аромат сиру, створюючи ідеальний баланс смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобитья:
- кабачки — 2 шт.;
- рис — 1–2 скл.;
- цибуля — 1–2 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сир чеддер або моцарела — 50 г;
- борошно — 3 ст. л. (30 г);
- сіль, чорний і червоний перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Промити рис і відварити до м’якості.
- Натерти кабачки на тертці та добре відтиснути зайву рідину.
- Додати до вареного рису кабачкову масу, натерту цибулю, яйце та тертий сир.
- Приправити суміш сіллю і перцем, додати борошно та ретельно перемішати до однорідності.
- Розігріти сковороду з олією. Викладати масу ложкою та обсмажувати оладки з обох боків до золотистої скоринки.
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