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Головна Смак Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться кабачки + рис

Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться кабачки + рис

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 05:04
Ситний сніданок з кабачків і рису: оладки, які виходять завжди вдалими
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидкого та поживного сніданку з простих продуктів, ці оладки стають справжньою знахідкою. Вони поєднують ніжність кабачків, ситність рису та аромат сиру, створюючи ідеальний баланс смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобитья: 

  • кабачки — 2 шт.;
  • рис — 1–2 скл.;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сир чеддер або моцарела — 50 г;
  • борошно — 3 ст. л. (30 г);
  • сіль, чорний і червоний перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок на сніданок
Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Промити рис і відварити до м’якості.
  2. Натерти кабачки на тертці та добре відтиснути зайву рідину.
  3. Додати до вареного рису кабачкову масу, натерту цибулю, яйце та тертий сир.
  4. Приправити суміш сіллю і перцем, додати борошно та ретельно перемішати до однорідності.
  5. Розігріти сковороду з олією. Викладати масу ложкою та обсмажувати оладки з обох боків до золотистої скоринки.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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