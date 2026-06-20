Ситний сніданок з кабачків і рису: оладки, які виходять завжди вдалими

Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидкого та поживного сніданку з простих продуктів, ці оладки стають справжньою знахідкою. Вони поєднують ніжність кабачків, ситність рису та аромат сиру, створюючи ідеальний баланс смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобитья:

кабачки — 2 шт.;

рис — 1–2 скл.;

цибуля — 1–2 шт.;

яйце — 1 шт.;

сир чеддер або моцарела — 50 г;

борошно — 3 ст. л. (30 г);

сіль, чорний і червоний перець — за смаком;

олія — для смаження.

Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Промити рис і відварити до м’якості. Натерти кабачки на тертці та добре відтиснути зайву рідину. Додати до вареного рису кабачкову масу, натерту цибулю, яйце та тертий сир. Приправити суміш сіллю і перцем, додати борошно та ретельно перемішати до однорідності. Розігріти сковороду з олією. Викладати масу ложкою та обсмажувати оладки з обох боків до золотистої скоринки.

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