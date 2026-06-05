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Главная Вкус Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится творог и яблоки

Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится творог и яблоки

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 05:04
Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится творог и яблоки
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи — тот случай, когда простые ингредиенты дают неожиданно вкусный результат. Творожное тесто делает их мягкими, а яблоки добавляют сочности и легкой кислинки. Готовятся быстро, а исчезают со стола еще быстрее.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • лимонная цедра — по вкусу;
  • ваниль — по вкусу;
  • кефир — 50 г;
  • мука — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • лимонный сок, сахар, корица — по желанию;
  • масло — для жарки.
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Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске соединить яйцо, сахар, соль, цедру и ваниль. Добавить творог и тщательно размять до однородности.
  2. Добавить кефир, всыпать муку с содой и замесить мягкое тесто. Оставить его отдохнуть.
  3. Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками, по желанию смешать с сахаром и лимонным соком.
  4. Тесто раскатать в пласт, выложить яблоки, свернуть рулетом и нарезать небольшими кусочками.
  5. Обжаривать на разогретой сковороде с небольшим количеством масла под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон или запечь в духовке до готовности.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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