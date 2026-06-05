Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится творог и яблоки
Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Эти оладьи — тот случай, когда простые ингредиенты дают неожиданно вкусный результат. Творожное тесто делает их мягкими, а яблоки добавляют сочности и легкой кислинки. Готовятся быстро, а исчезают со стола еще быстрее.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 50 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- лимонная цедра — по вкусу;
- ваниль — по вкусу;
- кефир — 50 г;
- мука — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- яблоки — 2 шт.;
- лимонный сок, сахар, корица — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- В миске соединить яйцо, сахар, соль, цедру и ваниль. Добавить творог и тщательно размять до однородности.
- Добавить кефир, всыпать муку с содой и замесить мягкое тесто. Оставить его отдохнуть.
- Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками, по желанию смешать с сахаром и лимонным соком.
- Тесто раскатать в пласт, выложить яблоки, свернуть рулетом и нарезать небольшими кусочками.
- Обжаривать на разогретой сковороде с небольшим количеством масла под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон или запечь в духовке до готовности.
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