Вкусные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится творог и яблоки

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи — тот случай, когда простые ингредиенты дают неожиданно вкусный результат. Творожное тесто делает их мягкими, а яблоки добавляют сочности и легкой кислинки. Готовятся быстро, а исчезают со стола еще быстрее.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог кисломолочный — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

соль — 0,5 ч. л.;

лимонная цедра — по вкусу;

ваниль — по вкусу;

кефир — 50 г;

мука — 250 г;

сода — 1 ч. л.;

яблоки — 2 шт.;

лимонный сок, сахар, корица — по желанию;

масло — для жарки.

Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В миске соединить яйцо, сахар, соль, цедру и ваниль. Добавить творог и тщательно размять до однородности. Добавить кефир, всыпать муку с содой и замесить мягкое тесто. Оставить его отдохнуть. Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками, по желанию смешать с сахаром и лимонным соком. Тесто раскатать в пласт, выложить яблоки, свернуть рулетом и нарезать небольшими кусочками. Обжаривать на разогретой сковороде с небольшим количеством масла под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон или запечь в духовке до готовности.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.