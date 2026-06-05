Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука
Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Ці оладки — той випадок, коли прості інгредієнти дають несподівано смачний результат. Сирне тісто робить їх м’якими, а яблука додають соковитості й легкої кислинки. Готуються швидко, а зникають зі столу ще швидше.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- лимонна цедра — за смаком;
- ваніль — за смаком;
- кефір — 50 г;
- борошно — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- яблука — 2 шт.;
- лимонний сік, цукор, кориця — за бажанням;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- У мисці з’єднати яйце, цукор, сіль, цедру та ваніль. Додати сир і ретельно розім’яти до однорідності.
- Додати кефір, всипати борошно з содою та замісити м’яке тісто. Залишити його відпочити.
- Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками, за бажанням змішати з цукром і лимонним соком.
- Тісто розкачати у пласт, викласти яблука, скрутити рулетом і нарізати невеликими шматочками.
- Обсмажувати на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії під кришкою до золотистої скоринки з обох боків або запекти в духовці до готовності.
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