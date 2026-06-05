Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука

Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки — той випадок, коли прості інгредієнти дають несподівано смачний результат. Сирне тісто робить їх м’якими, а яблука додають соковитості й легкої кислинки. Готуються швидко, а зникають зі столу ще швидше.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 250 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 50 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

лимонна цедра — за смаком;

ваніль — за смаком;

кефір — 50 г;

борошно — 250 г;

сода — 1 ч. л.;

яблука — 2 шт.;

лимонний сік, цукор, кориця — за бажанням;

олія — для смаження.

Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У мисці з’єднати яйце, цукор, сіль, цедру та ваніль. Додати сир і ретельно розім’яти до однорідності. Додати кефір, всипати борошно з содою та замісити м’яке тісто. Залишити його відпочити. Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками, за бажанням змішати з цукром і лимонним соком. Тісто розкачати у пласт, викласти яблука, скрутити рулетом і нарізати невеликими шматочками. Обсмажувати на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії під кришкою до золотистої скоринки з обох боків або запекти в духовці до готовності.

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