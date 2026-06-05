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Головна Смак Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука

Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 05:04
Смачні оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться сир та яблука
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки — той випадок, коли прості інгредієнти дають несподівано смачний результат. Сирне тісто робить їх м’якими, а яблука додають соковитості й легкої кислинки. Готуються швидко, а зникають зі столу ще швидше.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • лимонна цедра — за смаком;
  • ваніль — за смаком;
  • кефір — 50 г;
  • борошно — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яблука — 2 шт.;
  • лимонний сік, цукор, кориця — за бажанням;
  • олія — для смаження.
рецепт смачних оладок
Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці з’єднати яйце, цукор, сіль, цедру та ваніль. Додати сир і ретельно розім’яти до однорідності.
  2. Додати кефір, всипати борошно з содою та замісити м’яке тісто. Залишити його відпочити.
  3. Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками, за бажанням змішати з цукром і лимонним соком.
  4. Тісто розкачати у пласт, викласти яблука, скрутити рулетом і нарізати невеликими шматочками.
  5. Обсмажувати на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії під кришкою до золотистої скоринки з обох боків або запекти в духовці до готовності. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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