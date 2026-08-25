Вкусный ужин за 20 минут: паста с тунцом, помидорами и сыром

Паста с тунцом, сыром и помидорами. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Паста с тунцом, запеченными помидорами и сливочным сыром — отличная идея для быстрого домашнего ужина. Пока макароны варятся, помидоры и сыр запекаются в духовке и превращаются в нежный сливочный соус. Остается только добавить тунец, базилик и все перемешать.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Вилки-ложки", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — по вкусу;

сливочный сыр — 150-200 г;

консервированный тунец — 1 банка;

паста из твердых сортов пшеницы — 300-400 г;

чеснок — 2 зубчика;

репчатый лук — 1 шт.;

свежий или сушеный базилик — по вкусу;

оливковое масло — для запекания;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.

Паста с тунцом, сыром и помидорами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите помидоры в форму для запекания. В центр формы положите кусок сливочного сыра. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный лук. Посолите, добавьте любимые специи и слегка сбрызните все оливковым маслом. Поставьте форму в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут. Помидоры должны стать мягкими и пустить сок, а сыр — хорошо прогреться. Тем временем в подсоленной воде отварите пасту до состояния al dente. Перед тем как слить воду, оставьте примерно полстакана жидкости, в которой она варилась. Достаньте запеченные помидоры из духовки. Вилкой разомните их вместе со сливочным сыром, чесноком и луком, чтобы получился нежный однородный соус. Добавьте консервированный тунец и базилик. Перемешайте. Переложите готовую пасту в форму и влейте немного оставшейся воды из-под макарон. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы сливочно-томатный соус равномерно обволок пасту.

Подавайте пасту сразу же горячей. Она получается сочной и нежной, с насыщенным вкусом запеченных томатов, сливочного сыра и тунца.

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