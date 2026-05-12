Вместо колбасы на завтрак: рецепт паштета из 300 г куриного мяса

Вместо колбасы на завтрак: рецепт паштета из 300 г куриного мяса

Дата публикации 12 мая 2026 05:04
Пашет из куриного мяса. Фото: кадр из видео

Этот домашний паштет легко заменит магазинную колбасу и точно понравится всей семье. Благодаря куриному мясу и сливочному маслу он получается нежным, воздушным и очень вкусным. Готовится паштет буквально за несколько минут, а намазывается на хлеб просто идеально. Отличный вариант для сытного завтрака или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное мясо — 300 г;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • куриный бульон — 3-5 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление паштета. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриное мясо отварить или запечь, охладить и нарезать кусочками.
  2. Яйца также нарезать и переложить вместе с мясом в блендер.
  3. Добавить мягкое сливочное масло, соль, перец и несколько ложек куриного бульона.
  4. Измельчить до нежной кремовой консистенции.
  5. При необходимости добавить еще немного бульона, чтобы паштет стал более мягким и легко намазывался.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
