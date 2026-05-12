Вместо колбасы на завтрак: рецепт паштета из 300 г куриного мяса

Пашет из куриного мяса.

Этот домашний паштет легко заменит магазинную колбасу и точно понравится всей семье. Благодаря куриному мясу и сливочному маслу он получается нежным, воздушным и очень вкусным. Готовится паштет буквально за несколько минут, а намазывается на хлеб просто идеально. Отличный вариант для сытного завтрака или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное мясо — 300 г;

яйца вареные — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

куриный бульон — 3-5 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление паштета.

Способ приготовления

Куриное мясо отварить или запечь, охладить и нарезать кусочками. Яйца также нарезать и переложить вместе с мясом в блендер. Добавить мягкое сливочное масло, соль, перец и несколько ложек куриного бульона. Измельчить до нежной кремовой консистенции. При необходимости добавить еще немного бульона, чтобы паштет стал более мягким и легко намазывался.

