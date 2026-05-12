Вместо колбасы на завтрак: рецепт паштета из 300 г куриного мяса
Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 05:04
Пашет из куриного мяса. Фото: кадр из видео
Этот домашний паштет легко заменит магазинную колбасу и точно понравится всей семье. Благодаря куриному мясу и сливочному маслу он получается нежным, воздушным и очень вкусным. Готовится паштет буквально за несколько минут, а намазывается на хлеб просто идеально. Отличный вариант для сытного завтрака или быстрого перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное мясо — 300 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- куриный бульон — 3-5 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное мясо отварить или запечь, охладить и нарезать кусочками.
- Яйца также нарезать и переложить вместе с мясом в блендер.
- Добавить мягкое сливочное масло, соль, перец и несколько ложек куриного бульона.
- Измельчить до нежной кремовой консистенции.
- При необходимости добавить еще немного бульона, чтобы паштет стал более мягким и легко намазывался.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Реклама