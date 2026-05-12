Замість ковбаси на сніданок: рецепт паштета з 300 г курячого м'яса

Пашет з курячого м'яса. Фото: кадр з відео

Цей домашній паштет легко замінить магазинну ковбасу та точно сподобається всій родині. Завдяки курячому м’ясу й вершковому маслу він виходить ніжним, повітряним і дуже смачним. Готується паштет буквально за кілька хвилин, а намазується на хліб просто ідеально. Чудовий варіант для ситного сніданку або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче м’ясо — 300 г;

яйця варені — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

курячий бульйон — 3–5 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Приготування паштета. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Куряче м’ясо відварити або запекти, охолодити та нарізати шматочками. Яйця також нарізати й перекласти разом із м’ясом у блендер. Додати м’яке вершкове масло, сіль, перець і кілька ложок курячого бульйону. Подрібнити до ніжної кремової консистенції. За потреби додати ще трохи бульйону, щоб паштет став більш м’яким і легко намазувався.

