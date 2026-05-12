Замість ковбаси на сніданок: рецепт паштета з 300 г курячого м'яса
Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 05:04
Пашет з курячого м'яса. Фото: кадр з відео
Цей домашній паштет легко замінить магазинну ковбасу та точно сподобається всій родині. Завдяки курячому м’ясу й вершковому маслу він виходить ніжним, повітряним і дуже смачним. Готується паштет буквально за кілька хвилин, а намазується на хліб просто ідеально. Чудовий варіант для ситного сніданку або швидкого перекусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче м’ясо — 300 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- курячий бульйон — 3–5 ст. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Куряче м’ясо відварити або запекти, охолодити та нарізати шматочками.
- Яйця також нарізати й перекласти разом із м’ясом у блендер.
- Додати м’яке вершкове масло, сіль, перець і кілька ложок курячого бульйону.
- Подрібнити до ніжної кремової консистенції.
- За потреби додати ще трохи бульйону, щоб паштет став більш м’яким і легко намазувався.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Читайте також:
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Реклама