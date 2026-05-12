Головна Смак Замість ковбаси на сніданок: рецепт паштета з 300 г курячого м'яса

Дата публікації: 12 травня 2026 05:04
Пашет з курячого м'яса. Фото: кадр з відео

Цей домашній паштет легко замінить магазинну ковбасу та точно сподобається всій родині. Завдяки курячому м’ясу й вершковому маслу він виходить ніжним, повітряним і дуже смачним. Готується паштет буквально за кілька хвилин, а намазується на хліб просто ідеально. Чудовий варіант для ситного сніданку або швидкого перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче м’ясо — 300 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • курячий бульйон — 3–5 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.
рецепт курячого паштета
Приготування паштета. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Куряче м’ясо відварити або запекти, охолодити та нарізати шматочками.
  2. Яйця також нарізати й перекласти разом із м’ясом у блендер.
  3. Додати м’яке вершкове масло, сіль, перець і кілька ложок курячого бульйону.
  4. Подрібнити до ніжної кремової консистенції. 
  5. За потреби додати ще трохи бульйону, щоб паштет став більш м’яким і легко намазувався.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
