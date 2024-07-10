Что приготовить летом во время жары — пять освежающих рецептов напитков

Спастись от жары помогут особые напитки — пять рецептов на лето 2024
Один из самых простых и приятных способов освежиться во время летней жары является холодный напиток. Он тонизирует и помогает забыть на время об удушье и палящем солнце. Сегодня существует множество рецептов вкусных лимонадов и смузи с разными составляющими.
Мы же предлагаем пять, которые обрадуют не только своим вкусом, но и принесут несомненную пользу организму.
Пять полезных напитков, освежающих в летнюю жару
Как приготовить апельсиновый лимонад
Ингредиенты:
- вода питьевая — 2 л;
- апельсин — 2 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- сахар — по своему вкусу;
- лед — 1-3 стакана;
- листики мяты — по вкусу.
Секрет этого лимонада в апельсиновой и лимонной цедре, которую нужно натереть на мелкой терке. Цедру нужно присыпать сахаром. Однако если вы не хотите, чтобы ваш напиток был слишком сладким, можно отказаться от сахара вообще. К тому же такой напиток лучше утоляет жажду.
Из очищенных апельсинов и лимона выжмите сок. Тщательно перемешайте все компоненты вместе с мятой. Залейте смесь водой. Напитку необходимо дать несколько часов, чтобы он настоялся. Оставьте его в холодильнике. После можно наслаждаться непревзойденным вкусом. Для большего охлаждаемого эффекта добавьте лед.
Как приготовить клубничное мохито
Ингредиенты для приготовления безалкогольного прохладительного напитка с клубникой:
- газировка — 2 л;
- клубника — 200 г;
- лимон — 0,5 шт.;
- мята — по вкусу;
- лед — 1-2 стакана.
Благодаря спелой клубнике этот лимонад поразит вас непревзойденным ароматом и сладким натуральным вкусом. Ягоду необходимо разрезать на 4 части, лимон — полукольцами.
Переложите клубнику, мяту и лимон в кувшин и перетолчите. Это поможет высвободить сок из ингредиентов. После этого залейте смесь охлажденной газировкой, добавьте лед и получайте удовольствие от летнего напитка.
Как приготовить безалкогольную Пину Коладу
Ингредиенты:
- кусочки ананаса (лучше взять свежий, если есть такая возможность) — 2/3 стакана;
- сливки кокосовые — 90 мл;
- кокосовое молоко — 60 мл;
- ананасовый сок — 120 мл;
- сок лайма — из 1/2 лайма;
- мускатный орех — 1 щепотка;
- лед — 4 стакана.
Чтобы приготовить этот известный коктейль с ананасом, понадобится блендер, которым необходимо взбить кусочки ананаса, сок, кокосовые сливки и молоко до однородной консистенции. Лайм следует нарезать полукольцами.
Разлейте коктейль по бокалам и добавьте лед. После чего украсьте безалкогольный коктейль Пина Колода тертым мускатным орехом и кусочками лайма. Если вы использовали свежий ананас, то этот коктейль можно украсить именно кусочком этого тропического фрукта.
Как приготовить смузи с манго и кокосом
Ингредиенты для смузи:
- кокосовое молоко — 200 мл;
- кокосовый йогурт — 4 ст. л.;
- банан — 1 шт.;
- семена льна (или тыквы) — 1 ст. л.;
- манго — 120 г;
- маракуя — 1 шт.;
- лед — 1 стакан.
Очищенные фрукты вместе с йогуртом и молоком следует перебить в блендере до однородной массы. Маракую используйте для украшения. Разлейте смузи в стаканы и наслаждайтесь. Такой напиток может стать отличным дополнением вашего завтрака или обеда.
Как приготовить холодный персиковый чай
Для приготовления этого прохладного фруктового чая требуются следующие продукты:
- чай — можно выбрать по своему вкусу черный или зеленый;
- кипяток — 1 л;
- сок лайма из половинки цитрусового;
- свежие персики — 2 шт.;
- листья мяты.
Заварите чай в соответствии с инструкциями на упаковке вместе с мятой. После необходимо подождать пока напиток остынет. Далее можно добавлять сок лайма и персики порезанные кусочками. Следует заметить, что чай можно заваривать сразу с нарезанными персиками, тогда вкус будет насыщеннее. Но фрукт может утратить часть собственных витаминов. В конце в охлажденный напиток можно добавить лед, украсить листьями свежей мяты.
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