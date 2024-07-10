Что приготовить летом во время жары — пять освежающих рецептов напитков

Компания освежается холодными напитками в жару. Фото: istockphoto.com

Один из самых простых и приятных способов освежиться во время летней жары является холодный напиток. Он тонизирует и помогает забыть на время об удушье и палящем солнце. Сегодня существует множество рецептов вкусных лимонадов и смузи с разными составляющими.

Мы же предлагаем пять, которые обрадуют не только своим вкусом, но и принесут несомненную пользу организму.

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Как приготовить апельсиновый лимонад

Ингредиенты:

вода питьевая — 2 л;

— 2 л; апельсин — 2 шт.;

— 2 шт.; лимон — 1 шт.;

— 1 шт.; сахар — по своему вкусу;

— по своему вкусу; лед — 1-3 стакана;

— 1-3 стакана; листики мяты — по вкусу.

Секрет этого лимонада в апельсиновой и лимонной цедре, которую нужно натереть на мелкой терке. Цедру нужно присыпать сахаром. Однако если вы не хотите, чтобы ваш напиток был слишком сладким, можно отказаться от сахара вообще. К тому же такой напиток лучше утоляет жажду.

Из очищенных апельсинов и лимона выжмите сок. Тщательно перемешайте все компоненты вместе с мятой. Залейте смесь водой. Напитку необходимо дать несколько часов, чтобы он настоялся. Оставьте его в холодильнике. После можно наслаждаться непревзойденным вкусом. Для большего охлаждаемого эффекта добавьте лед.

Холодный лимонад с апельсиновым соком. Фото: istockphoto.com

Как приготовить клубничное мохито

Ингредиенты для приготовления безалкогольного прохладительного напитка с клубникой:

газировка — 2 л;

— 2 л; клубника — 200 г;

— 200 г; лимон — 0,5 шт.;

— 0,5 шт.; мята — по вкусу;

— по вкусу; лед — 1-2 стакана.

Благодаря спелой клубнике этот лимонад поразит вас непревзойденным ароматом и сладким натуральным вкусом. Ягоду необходимо разрезать на 4 части, лимон — полукольцами.

Переложите клубнику, мяту и лимон в кувшин и перетолчите. Это поможет высвободить сок из ингредиентов. После этого залейте смесь охлажденной газировкой, добавьте лед и получайте удовольствие от летнего напитка.

Клубничное мохито. Фото: freeimages.com

Как приготовить безалкогольную Пину Коладу

Ингредиенты:

кусочки ананаса (лучше взять свежий, если есть такая возможность) — 2/3 стакана;

сливки кокосовые — 90 мл;

кокосовое молоко — 60 мл;

ананасовый сок — 120 мл;

сок лайма — из 1/2 лайма;

мускатный орех — 1 щепотка;

лед — 4 стакана.

Чтобы приготовить этот известный коктейль с ананасом, понадобится блендер, которым необходимо взбить кусочки ананаса, сок, кокосовые сливки и молоко до однородной консистенции. Лайм следует нарезать полукольцами.

Разлейте коктейль по бокалам и добавьте лед. После чего украсьте безалкогольный коктейль Пина Колода тертым мускатным орехом и кусочками лайма. Если вы использовали свежий ананас, то этот коктейль можно украсить именно кусочком этого тропического фрукта.

Летний напиток Пина Колада. Фото: istockphoto.com

Как приготовить смузи с манго и кокосом

Ингредиенты для смузи:

кокосовое молоко — 200 мл;

кокосовый йогурт — 4 ст. л.;

банан — 1 шт.;

семена льна (или тыквы) — 1 ст. л.;

манго — 120 г;

маракуя — 1 шт.;

лед — 1 стакан.



Очищенные фрукты вместе с йогуртом и молоком следует перебить в блендере до однородной массы. Маракую используйте для украшения. Разлейте смузи в стаканы и наслаждайтесь. Такой напиток может стать отличным дополнением вашего завтрака или обеда.

Смузи из манго. Фото: depositphotos.com

Как приготовить холодный персиковый чай

Для приготовления этого прохладного фруктового чая требуются следующие продукты:

чай — можно выбрать по своему вкусу черный или зеленый;

кипяток — 1 л;

сок лайма из половинки цитрусового;

свежие персики — 2 шт.;

листья мяты.

Заварите чай в соответствии с инструкциями на упаковке вместе с мятой. После необходимо подождать пока напиток остынет. Далее можно добавлять сок лайма и персики порезанные кусочками. Следует заметить, что чай можно заваривать сразу с нарезанными персиками, тогда вкус будет насыщеннее. Но фрукт может утратить часть собственных витаминов. В конце в охлажденный напиток можно добавить лед, украсить листьями свежей мяты.

Персиковый чай. Фото: depositphotos.com

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