Що приготувати влітку під час спеки — п'ять рецептів напоїв, які освіжають

Компанія освіжається холодними напоями у спеку. Фото: istockphoto.com

Один з найпростіших та найприємніших способів освіжитися під час літньої спеки є холодний напій. Він тонізує та допомагає забути на якийсь час про задуху та палюче сонце. Сьогодні існує безліч рецептів смачних лимонадів та смузі з різноманітними складниками.

Ми ж пропонуємо п'ять, які порадують не тільки своїм смаком, а й принесуть безперечну користь організму.

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Як приготувати апельсиновий лимонад

Інгредієнти:

вода питна — 2 л;

апельсин — 2 шт.;

лимон — 1 шт.;

цукор — на свій смак;

лід — 1-3 стакани;

листочки м'яти — до смаку.

Секрет цього лимонаду в апельсиновій та лимонній цедрі, яку необхідно натерти на дрібній терці. Цедру необхідно присипати цукром. Проте, якщо ви не хочете, щоб ваш напій був занадто солодким, можна відмовитися від цукру взагалі. До того ж такий напій краще втамує спрагу.

З очищених апельсинів та лимону вичавіть сік. Ретельно перемішайте всі складники разом із м'ятою. Залийте суміш водою. Напою необхідно дати кілька годин, щоб він настоявся. Залиште його у холодильнику. Після можна насолоджуватися неперевершеним смаком. Для більшого охолоджуваного ефекту додайте лід.

Холодний лимонад з апельсиновим соком. Фото: istockphoto.com

Як приготувати полуничне мохіто

Складники для приготування безалкогольного прохолодного напою з полуницею:

газована вода — 2 л;

полуниця — 200 г;

лимон — 0,5 шт.;

м'ята — до смаку;

лід — 1-2 стакани.

Завдяки стиглій полуниці цей лимонад вразить вас неперевершеним ароматом та натуральним солодким смаком. Ягоду необхідно розрізати на 4 частини, лимон — напівкільцями.

Перекладіть полуницю, м'яту та лимон до глечика і перетовчіть. Це допоможе вивільнити сік з інгредієнтів. Після цього залийте суміш охолодженою газованою водою, додайте лід та отримуйте задоволення від літнього напою.

Полуничне мохіто. Фото: freeimages.com

Як приготувати безалкогольну Піну Коладу

Складники:

шматочки ананаса (краще взяти свіжий, якщо є така можливість) — 2/3 стакану;

вершки кокосові — 90 мл;

кокосове молоко — 60 мл;

ананасовий сік — 120 мл;

сік лайма — з 1/2 лайма;

мускатний горіх — 1 щіпка;

лід — 4 стакани.

Щоб приготувати цей відомий коктейль з ананасом, знадобиться блендер, яким необхідно збити шматочки ананаса, сік, кокосові вершки та молоко до однорідної консистенції. Лайм слід нарізати напівкільцями.

Розлийте коктейль по келихах і додайте лід. Після чого прикрасьте безалкогольний коктейль Піна колада тертим мускатним горіхом і шматочками лайма. Якщо ви використовували свіжий ананас, цей коктейль можна прикрасити саме шматочком цього тропічного фрукта.

Літній напій Піна Колада. Фото: istockphoto.com

Як приготувати смузі з манго та кокосом

Інгредієнти для смузі:

кокосове молоко — 200 мл;

кокосовий йогурт — 4 ст. л.;

банан — 1 шт.;

насіння льону (або гарбуза) — 1 ст. л.;

манго — 120 г;

маракуя — 1 шт.;

лід — 1 стакан.



Очищені фрукти разом із йогуртом та молоком необхідно перебити у блендері до однорідної маси. Маракую використовуйте для прикраси. Розлийте смузі у стакани та насолоджуйтесь. Такий напій маже стати чудовим доповненням вашого сніданку або обіду.

Смузі з манго. Фото: depositphotos.com

Як приготувати холодний персиковий чай

Для приготування цього прохолодного фруктового чаю потрібні такі продукти:

чай — можна обрати на свій смак чорний або зелений;

окріп — 1 л;

сік лайму з половинки цитрусового;

свіжі персики — 2 шт.;

листя м'яти.

Заваріть чай відповідно до інструкцій на упаковці разом із м'ятою. Після необхідно зачекати доки напій охолоне. Далі можна додавати сік лайма та персики порізані шматочками. Варто зауважити, що чай можна заварювати одразу з нарізаними персиками, тоді смак буде більш насиченим. Але фрукт може втратити частину своїх вітамінів. Наприкінці в охолоджений напій можна додати лід, прикрасити листям свіжої м'яти.

Персиковий чай. Фото: depositphotos.com

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