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Зимой то, что нужно — вкусный виноградный сок без сахара, который запомнят

1 октября 2024 20:00
Оксана Харченко - Редактор
Натуральный виноградный сок без сахара на зиму — рецепт
Приготовленный виноградный сок в банках. Фото: скриншот с YouTube
Оксана Харченко - Редактор

Вкуснейший виноградный сок без сахара, которым зимой можно порадовать своих близких. Что нужно для приготовления ароматного напитка и как правильно это сделать, чтобы не потратить весь день у плиты на кухне, читайте ниже.

Простым рецептом поделились на канале "Ганна Пилипюк. Бабусині поради" в YouTube 

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Рецепт вкусного виноградного сока без сахара на зиму

Ингредиенты

Для того, чтобы приготовить сок из винограда на зиму, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Виноград
  • Лимонная кислота — одна чайная ложка
  • Большая кастрюля
  • Сито
  • Половник
  • Толкучка для пюре

Способ приготовления

Сначала переберите виноград и возьмите большую пустую кастрюлю. Поместите туда виноград и поставьте кастрюлю на небольшой огонь, а чтобы виноград пустил сок, подавите его толкучкой для пюре. Затем заполните кастрюлю виноградом до самого верха.

Рецепт виноградного сока
Начало приготовления виноградного сока. Фото: скриншот с YouTube

Увеличьте огонь и доведите содержимое кастрюли до кипения, после чего возьмите сито, поместите его на смесь и извлекайте оттуда жидкость половником.

Рецепт виноградного сока
Выливание сока из винограда. Фото: скриншот с YouTube

Вылейте наполненную соком кастрюлю в другую емкость, а туда на сито положите остатки винограда с огня.

Рецепт виноградного сока
Перемещение остатков винограда в кастрюлю. Фото: скриншот с YouTube

Толчите их так, чтобы из них получилась жидкость, и перелейте содержимое кастрюли в предыдущую смесь. Поставьте готовый сок на огонь и добавьте туда лимонную кислоту. Остается только довести содержимое до кипения, снять верхний слой и перелить в банки.

Рецепт виноградного сока
Переливание сока из винограда в банку. Фото: скриншот с YouTube

Получился вкусный ароматный сок из винограда, который нельзя нигде купить. Приятного аппетита!

Напомним, мы писали о том, как приготовить вкусное варенье из груши с маком с минимальным количеством сахара.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить натуральное грушевое пюре без сахара.

Также мы сообщали о том, как приготовить вкусную икру из зеленых помидоров на зиму.

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20:00 Зарплаты мобилизованных в октябре — кто сколько будет получать, что изменится

19:59 Зеленский подписал указ о привлечении военных к работе в Минветеранов

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