Натуральный виноградный сок без сахара на зиму — рецепт

Зимой то, что нужно — вкусный виноградный сок без сахара, который запомнят
Вкуснейший виноградный сок без сахара, которым зимой можно порадовать своих близких. Что нужно для приготовления ароматного напитка и как правильно это сделать, чтобы не потратить весь день у плиты на кухне, читайте ниже.
Простым рецептом поделились на канале "Ганна Пилипюк. Бабусині поради" в YouTube
Рецепт вкусного виноградного сока без сахара на зиму
Ингредиенты
Для того, чтобы приготовить сок из винограда на зиму, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Виноград
- Лимонная кислота — одна чайная ложка
- Большая кастрюля
- Сито
- Половник
- Толкучка для пюре
Способ приготовления
Сначала переберите виноград и возьмите большую пустую кастрюлю. Поместите туда виноград и поставьте кастрюлю на небольшой огонь, а чтобы виноград пустил сок, подавите его толкучкой для пюре. Затем заполните кастрюлю виноградом до самого верха.
Увеличьте огонь и доведите содержимое кастрюли до кипения, после чего возьмите сито, поместите его на смесь и извлекайте оттуда жидкость половником.
Вылейте наполненную соком кастрюлю в другую емкость, а туда на сито положите остатки винограда с огня.
Толчите их так, чтобы из них получилась жидкость, и перелейте содержимое кастрюли в предыдущую смесь. Поставьте готовый сок на огонь и добавьте туда лимонную кислоту. Остается только довести содержимое до кипения, снять верхний слой и перелить в банки.
Получился вкусный ароматный сок из винограда, который нельзя нигде купить. Приятного аппетита!
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