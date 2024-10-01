Натуральный виноградный сок без сахара на зиму — рецепт

Приготовленный виноградный сок в банках. Фото: скриншот с YouTube

Вкуснейший виноградный сок без сахара, которым зимой можно порадовать своих близких. Что нужно для приготовления ароматного напитка и как правильно это сделать, чтобы не потратить весь день у плиты на кухне, читайте ниже.

Простым рецептом поделились на канале "Ганна Пилипюк. Бабусині поради" в YouTube

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Ингредиенты

Для того, чтобы приготовить сок из винограда на зиму, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Виноград

Лимонная кислота — одна чайная ложка

Большая кастрюля

Сито

Половник

Толкучка для пюре

Способ приготовления

Сначала переберите виноград и возьмите большую пустую кастрюлю. Поместите туда виноград и поставьте кастрюлю на небольшой огонь, а чтобы виноград пустил сок, подавите его толкучкой для пюре. Затем заполните кастрюлю виноградом до самого верха.

Начало приготовления виноградного сока. Фото: скриншот с YouTube

Увеличьте огонь и доведите содержимое кастрюли до кипения, после чего возьмите сито, поместите его на смесь и извлекайте оттуда жидкость половником.

Выливание сока из винограда. Фото: скриншот с YouTube

Вылейте наполненную соком кастрюлю в другую емкость, а туда на сито положите остатки винограда с огня.

Перемещение остатков винограда в кастрюлю. Фото: скриншот с YouTube

Толчите их так, чтобы из них получилась жидкость, и перелейте содержимое кастрюли в предыдущую смесь. Поставьте готовый сок на огонь и добавьте туда лимонную кислоту. Остается только довести содержимое до кипения, снять верхний слой и перелить в банки.

Переливание сока из винограда в банку. Фото: скриншот с YouTube

Получился вкусный ароматный сок из винограда, который нельзя нигде купить. Приятного аппетита!

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