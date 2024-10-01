Натуральний виноградний сік без цукру на зиму — рецепт

Приготовлений виноградний сік у банках. Фото: скриншот з YouTube

Найсмачніший виноградний сік без цукру, яким взимку можна порадувати своїх близьких. Що потрібно для приготування ароматного напою і як правильно це зробити, щоб не витратити весь день біля плити на кухні, читайте нижче.

Простим рецептом поділилися на каналі "Ганна Пилипюк. Бабусині поради" в YouTube.

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Інгредієнти

Для того, щоб приготувати сік з винограду на зиму, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Виноград

Лимонна кислота — одна чайна ложка

Велика каструля

Сито

Ополоник

Товкачка для пюре

Спосіб приготування

Спочатку переберіть виноград і візьміть велику порожню каструлю. Помістіть туди виноград і поставте каструлю на невеликий вогонь, а щоб виноград пустив сік, подавіть його товкачкою для пюре. Потім заповніть каструлю виноградом до самого верху.

Початок приготування виноградного соку. Фото: скриншот з YouTube

Збільшіть вогонь і доведіть вміст каструлі до кипіння, після чого візьміть сито, помістіть його на суміш і виймайте звідти рідину ополоником.

Виливання соку з винограду. Фото: скриншот з YouTube

Вилийте наповнену соком каструлю до іншої ємності, а туди на сито покладіть залишки винограду з вогню.

Переміщення залишків винограду до каструлі. Фото: скриншот з YouTube

Потовчіть їх так, щоб з них вийшла рідина, і перелийте вміст каструлі до попередньої суміші. Поставте готовий сік на вогонь і додайте туди лимонну кислоту. Залишається лише довести вміст до кипіння, зняти верхній шар і перелити у банки.

Переливання соку з винограду в банку. Фото: скриншот з YouTube

Вийшов смачний ароматний сік з винограду, який не можна ніде придбати. Смачного!

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