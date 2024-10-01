Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Взимку те, що треба — смачний виноградний сік без цукру, який запам'ятають arrow

Взимку те, що треба — смачний виноградний сік без цукру, який запам'ятають

1 жовтня 2024 20:00
Оксана Харченко - Редактор
Натуральний виноградний сік без цукру на зиму — рецепт
Приготовлений виноградний сік у банках. Фото: скриншот з YouTube
Оксана Харченко - Редактор

Найсмачніший виноградний сік без цукру, яким взимку можна порадувати своїх близьких. Що потрібно для приготування ароматного напою і як правильно це зробити, щоб не витратити весь день біля плити на кухні, читайте нижче.

Простим рецептом поділилися на каналі "Ганна Пилипюк. Бабусині поради" в YouTube.

Читайте також:

Рецепт смачного виноградного соку без цукру на зиму

Інгредієнти

Для того, щоб приготувати сік з винограду на зиму, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Виноград 
  • Лимонна кислота — одна чайна ложка
  • Велика каструля
  • Сито
  • Ополоник
  • Товкачка для пюре

Спосіб приготування

Спочатку переберіть виноград і візьміть велику порожню каструлю. Помістіть туди виноград і поставте каструлю на невеликий вогонь, а щоб виноград пустив сік, подавіть його товкачкою для пюре. Потім заповніть каструлю виноградом до самого верху.

Рецепт виноградного сока
Початок приготування виноградного соку. Фото: скриншот з YouTube

Збільшіть вогонь і доведіть вміст каструлі до кипіння, після чого візьміть сито, помістіть його на суміш і виймайте звідти рідину ополоником.

Рецепт виноградного сока
Виливання соку з винограду. Фото: скриншот з YouTube

Вилийте наповнену соком каструлю до іншої ємності, а туди на сито покладіть залишки винограду з вогню.

Рецепт виноградного сока
Переміщення залишків винограду до каструлі. Фото: скриншот з YouTube

Потовчіть їх так, щоб з них вийшла рідина, і перелийте вміст каструлі до попередньої суміші. Поставте готовий сік на вогонь і додайте туди лимонну кислоту. Залишається лише довести вміст до кипіння, зняти верхній шар і перелити у банки. 

Рецепт виноградного сока
Переливання соку з винограду в банку. Фото: скриншот з YouTube

Вийшов смачний ароматний сік з винограду, який не можна ніде придбати. Смачного!

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати смачне варення з груші з маком з мінімальною кількістю цукру.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати натуральне грушеве пюре без цукру. 

Також ми повідомляли про те, як приготувати смачну ікру з зелених помідорів на зиму.

рецепти напої кухня виноград соки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

21:03 Окупанти розстріляли 16 українських полонених — розпочато розслідування

20:43 Росія окупувала Вугледар на Донеччині — карти DeepState

20:34 Талановитий юний українець забив за Баєр у ворота Мілана

20:25 Іран випустив понад сотню ракет по Ізраїлю, — IDF

20:20 Насуваються заморозки — синоптики попередили чотири області про небезпеку

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

20:07 Мобілізація в Україні — в ЗСУ пояснили, що змінилося після ухвалення закону

20:00 Зарплати мобілізованих у жовтні — хто скільки отримуватиме, що зміниться

19:59 Зеленський підписав указ про залучення військових до роботи у Мінветеранів

19:59 У Мелітополі знищили автомобіль ВАЗ із трьома окупантами — деталі від ГУР

19:48 Нарада з військовим керівництвом та потреби армії — вечірнє звернення Зеленського

Термінова новина

21:03 Окупанти розстріляли 16 українських полонених — розпочато розслідування

20:43 Росія окупувала Вугледар на Донеччині — карти DeepState

20:34 Талановитий юний українець забив за Баєр у ворота Мілана

20:25 Іран випустив понад сотню ракет по Ізраїлю, — IDF

20:20 Насуваються заморозки — синоптики попередили чотири області про небезпеку

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

20:07 Мобілізація в Україні — в ЗСУ пояснили, що змінилося після ухвалення закону

20:00 Зарплати мобілізованих у жовтні — хто скільки отримуватиме, що зміниться

19:59 Зеленський підписав указ про залучення військових до роботи у Мінветеранів

19:59 У Мелітополі знищили автомобіль ВАЗ із трьома окупантами — деталі від ГУР

19:48 Нарада з військовим керівництвом та потреби армії — вечірнє звернення Зеленського

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв