Забудьте о плове и голубцах: старинное украинское блюдо: старинное украинское блюдо

Забудьте о плове и голубцах: старинное украинское блюдо

Дата публикации 16 мая 2026 15:04
Блюдо с рисом и капустой. Фото: кадр из видео

Есть блюда, которые готовятся из самых простых продуктов, но на вкус так, будто из детства. Этот старинный украинский рецепт со свининой, капустой и рисом — именно такой. Сытный, ароматный и очень домашний, он легко заменяет привычные плов или голубцы и собирает всю семью за столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свинина — 800 г;
  • капуста — 1/2 кочана;
  • рис — 1 стакан;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — 3 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • приправа к мясу — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • зелень — для подачи.
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Свинину нарезать кусочками, обсушить и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки.
  2. Добавить нарезанный лук и морковь, тушить до мягкости овощей.
  3. Капусту нашинковать, слегка подсолить и хорошо размять руками.
  4. Добавить к мясу вместе со специями, лавровым листом и измельченным чесноком, перемешать и тушить несколько минут.
  5. Рис промыть до прозрачной воды и всыпать в сковороду.
  6. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты.
  7. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до мягкости риса и испарения жидкости.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
