Забудьте о плове и голубцах: старинное украинское блюдо: старинное украинское блюдо

Забудьте о плове и голубцах: старинное украинское блюдо
Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 15:04
Блюдо с рисом и капустой. Фото: кадр из видео
Есть блюда, которые готовятся из самых простых продуктов, но на вкус так, будто из детства. Этот старинный украинский рецепт со свининой, капустой и рисом — именно такой. Сытный, ароматный и очень домашний, он легко заменяет привычные плов или голубцы и собирает всю семью за столом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина — 800 г;
- капуста — 1/2 кочана;
- рис — 1 стакан;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- черный перец — 3 г;
- лавровый лист — 2 шт.;
- приправа к мясу — 1 ст. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Свинину нарезать кусочками, обсушить и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки.
- Добавить нарезанный лук и морковь, тушить до мягкости овощей.
- Капусту нашинковать, слегка подсолить и хорошо размять руками.
- Добавить к мясу вместе со специями, лавровым листом и измельченным чесноком, перемешать и тушить несколько минут.
- Рис промыть до прозрачной воды и всыпать в сковороду.
- Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты.
- Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до мягкости риса и испарения жидкости.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Читайте также:
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Реклама