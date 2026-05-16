Забудьте о плове и голубцах: старинное украинское блюдо: старинное украинское блюдо

Блюдо с рисом и капустой. Фото: кадр из видео

Есть блюда, которые готовятся из самых простых продуктов, но на вкус так, будто из детства. Этот старинный украинский рецепт со свининой, капустой и рисом — именно такой. Сытный, ароматный и очень домашний, он легко заменяет привычные плов или голубцы и собирает всю семью за столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина — 800 г;

капуста — 1/2 кочана;

рис — 1 стакан;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

черный перец — 3 г;

лавровый лист — 2 шт.;

приправа к мясу — 1 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

зелень — для подачи.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Свинину нарезать кусочками, обсушить и обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки. Добавить нарезанный лук и морковь, тушить до мягкости овощей. Капусту нашинковать, слегка подсолить и хорошо размять руками. Добавить к мясу вместе со специями, лавровым листом и измельченным чесноком, перемешать и тушить несколько минут. Рис промыть до прозрачной воды и всыпать в сковороду. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до мягкости риса и испарения жидкости.

