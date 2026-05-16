Забудьте про плов та голубці: старовинна українська страва

Дата публікації: 16 травня 2026 15:04
Страва з рисом та капустою. Фото: кадр з відео

Є страви, які готуються з найпростіших продуктів, але смакують так, ніби з дитинства. Цей старовинний український рецепт зі свининою, капустою та рисом — саме такий. Ситний, ароматний і дуже домашній, він легко замінює звичні плов чи голубці та збирає всю родину за столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина — 800 г;
  • капуста — 1/2 качана;
  • рис — 1 склянка;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — 3 г;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • приправа до м’яса — 1 ст. л.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • зелень — для подачі.
рецепт української страви з капустою
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Свинину нарізати шматочками, обсушити та обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки.
  2. Додати нарізану цибулю та моркву, тушкувати до м’якості овочів.
  3. Капусту нашаткувати, злегка підсолити та добре розім’яти руками.
  4. Додати до м’яса разом зі спеціями, лавровим листом і подрібненим часником, перемішати та тушкувати кілька хвилин.
  5. Рис промити до прозорої води та всипати в сковороду.
  6. Залити гарячою водою так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. 
  7. Накрити кришкою і готувати на слабкому вогні до м’якості рису та випаровування рідини.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
