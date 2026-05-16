Забудьте про плов та голубці: старовинна українська страва
Дата публікації: 16 травня 2026 15:04
Страва з рисом та капустою. Фото: кадр з відео
Є страви, які готуються з найпростіших продуктів, але смакують так, ніби з дитинства. Цей старовинний український рецепт зі свининою, капустою та рисом — саме такий. Ситний, ароматний і дуже домашній, він легко замінює звичні плов чи голубці та збирає всю родину за столом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина — 800 г;
- капуста — 1/2 качана;
- рис — 1 склянка;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — 3 г;
- лавровий лист — 2 шт.;
- приправа до м’яса — 1 ст. л.;
- часник — 2–3 зубчики;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
- Свинину нарізати шматочками, обсушити та обсмажити на розігрітій сковороді до рум’яної скоринки.
- Додати нарізану цибулю та моркву, тушкувати до м’якості овочів.
- Капусту нашаткувати, злегка підсолити та добре розім’яти руками.
- Додати до м’яса разом зі спеціями, лавровим листом і подрібненим часником, перемішати та тушкувати кілька хвилин.
- Рис промити до прозорої води та всипати в сковороду.
- Залити гарячою водою так, щоб вона повністю покривала інгредієнти.
- Накрити кришкою і готувати на слабкому вогні до м’якості рису та випаровування рідини.
