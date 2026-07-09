Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Забытый десерт из 90-х: просто смешайте молоко со сметаной и поставьте в холодильник

Забытый десерт из 90-х: просто смешайте молоко со сметаной и поставьте в холодильник

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 03:04
Нежный сметанный десерт без выпечки: рецепт из простых продуктов, напоминающий детство
Десерт из молока и сметаны. Фото: smachnenke.com.ua

Раньше этот десерт готовили чуть ли не в каждой семье, а сегодня о нем вспоминают все реже. Нежный, воздушный и невероятно легкий, он буквально тает во рту и покоряет с первой ложки. Для его приготовления понадобятся всего несколько простых продуктов и немного времени для застывания в холодильнике.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 300 мл.;
  • желтки — 3 шт.;
  • жирная сметана — 400 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • желатин — 25 г;
  • вода — 100 мл.;
  • ванилин — по вкусу;
  • соль — щепотка.
рецепт молочного десерта без випічки
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Залить желатин холодной водой и оставить набухать на 10 минут.
  2. Разотрите желтки с сахаром и щепоткой соли, влейте молоко и перемешайте.
  3. Прогреть смесь на небольшом огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения.
  4. Добавить ванилин и желатин, перемешать до полного растворения.
  5. Дать массе немного остыть, добавить сметану и еще раз хорошо перемешать до однородности.
  6. Перелить десерт в форму или креманки, охладить при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник на 4–6 часов.
  7. Перед подачей вынуть из формы и нарезать порционными кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

десерт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации