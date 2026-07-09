Забытый десерт из 90-х: просто смешайте молоко со сметаной и поставьте в холодильник

Десерт из молока и сметаны. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Раньше этот десерт готовили чуть ли не в каждой семье, а сегодня о нем вспоминают все реже. Нежный, воздушный и невероятно легкий, он буквально тает во рту и покоряет с первой ложки. Для его приготовления понадобятся всего несколько простых продуктов и немного времени для застывания в холодильнике.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 300 мл.;

желтки — 3 шт.;

жирная сметана — 400 г;

сахар — 3 ст. л.;

желатин — 25 г;

вода — 100 мл.;

ванилин — по вкусу;

соль — щепотка.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Залить желатин холодной водой и оставить набухать на 10 минут. Разотрите желтки с сахаром и щепоткой соли, влейте молоко и перемешайте. Прогреть смесь на небольшом огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Добавить ванилин и желатин, перемешать до полного растворения. Дать массе немного остыть, добавить сметану и еще раз хорошо перемешать до однородности. Перелить десерт в форму или креманки, охладить при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник на 4–6 часов. Перед подачей вынуть из формы и нарезать порционными кусочками.

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