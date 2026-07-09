Забытый десерт из 90-х: просто смешайте молоко со сметаной и поставьте в холодильник
9 июля 2026 03:04
Десерт из молока и сметаны. Фото: smachnenke.com.ua
Раньше этот десерт готовили чуть ли не в каждой семье, а сегодня о нем вспоминают все реже. Нежный, воздушный и невероятно легкий, он буквально тает во рту и покоряет с первой ложки. Для его приготовления понадобятся всего несколько простых продуктов и немного времени для застывания в холодильнике.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 300 мл.;
- желтки — 3 шт.;
- жирная сметана — 400 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- желатин — 25 г;
- вода — 100 мл.;
- ванилин — по вкусу;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Залить желатин холодной водой и оставить набухать на 10 минут.
- Разотрите желтки с сахаром и щепоткой соли, влейте молоко и перемешайте.
- Прогреть смесь на небольшом огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения.
- Добавить ванилин и желатин, перемешать до полного растворения.
- Дать массе немного остыть, добавить сметану и еще раз хорошо перемешать до однородности.
- Перелить десерт в форму или креманки, охладить при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник на 4–6 часов.
- Перед подачей вынуть из формы и нарезать порционными кусочками.
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