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Заготовка "555": острый перец в горчице на зиму

20 августа 2026 23:04
Маринованный сладкий перец с горчицей на зиму. Фото: кадр с видео
Юлия Щербак
Редактор

Маринованный сладкий перец в горчице — необычная заготовка на зиму с насыщенным пикантным вкусом. Перец получается мягким, ароматным и покрывается нежной горчичной заправкой. Такая закуска прекрасно дополнит картофель, мясные блюда или праздничный стол.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сладкий болгарский перец — 1 кг;
  • вода — 300 мл;
  • уксус 9% — 60 мл;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • душистый перец — 5 горошин;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • растительное масло — 150 г;
  • неострая горчица — 170 г.

 

Маринованный сладкий перец с горчицей на зиму. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

  1. Сладкий перец хорошо вымыть, очистить от семян и плодоножек и нарезать небольшими кусочками.
  2. В кастрюлю налить воду, добавить уксус, соль, сахар, душистый перец и лавровый лист. Довести маринад до кипения.
  3. Выложить подготовленный перец в кипящий маринад и варить примерно 15 минут, периодически перемешивая. Кусочки должны стать мягче, но не развариться.
  4. Готовый перец откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставить остывать.
  5. Для горчичной заправки отдельно смешать неострую горчицу и растительное масло до однородной консистенции.
  6. Добавить заправку к остывшему перцу и тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт горчичной смесью.
  7. Разложить перец по чистым стерилизованным банкам и плотно закрыть крышками.

Перец в горчице получается ароматным, нежным и в то же время пикантным. Горчица хорошо подчеркивает сладость овощей, а маринад придает приятную кислинку.

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