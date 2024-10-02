Как приготовить квашеные баклажаны по-корейски на зиму - пошаговый рецепт

Закуска, от которой слюна течет — как приготовить квашеные баклажаны по-корейски
Квашеные баклажаны "по-корейски" - это отличная зимняя закуска, которая придает пикантности вашим повседневным блюдам. Благодаря правильному сочетанию специй и овощей, эта заготовка на зиму получается ароматной, острой и очень вкусной.
Как быстро и легко приготовить квашеные фаршированные баклажаны на зиму "по-корейски", рассказала блогер Мария Михальченко на Youtube-канале " Смаколик.юа "
Рецепт квашеных фаршированных баклажанов на зиму "по-корейски"
Ингредиенты:
- баклажаны - 5-6 кг;
- морковь 1 большой пучок 1 кг;
- петрушка - 3 больших пучка (600 г);
- чеснок – 10 головок;
- масло;
- вода;
- соль - 1.5 ст.л (40 г);
- душистый перец 10 горошин.
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