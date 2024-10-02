Як приготувати квашені баклажани по-корейськи на зиму — покроковий рецепт

Квашені баклажани "по-корейськи" на зиму. Фото: depositphotos.com

Квашені баклажани "по-корейськи" — це чудова зимова закуска, яка додає пікантності вашим повсякденним стравам. Завдяки правильному поєднанню спецій та овочів, ця заготовка на зиму виходить ароматною, гострою та надзвичайно смачною.

Як швидко та легко приготувати квашені фаршировані баклажани на зиму "по-корейськи", розповіла блогерка Марія Михальченко на Youtube-каналі "Смаколик.юа"

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Рецепт квашених фаршированих баклажанів на зиму "по-корейськи"

Інгредієнти:

баклажани — 5-6 кг;

морква — 1 кг;

петрушка — 3 великих пучки (600 г);

часник — 10 головок;

олія;

вода;

сіль — 1.5 ст.л (40 г);

духмяний перець 10 горошин.

Готуємо квашені фаршировані баклажани покроково:

Візьміть рівненькі довгі баклажани середнього розміру. Відріжте плодоніжки та зробіть кишеньки вздовж овочу. Закинути "синенькі" у киплячу не солону воду. Проварити 5-10 хвилин, щоб вони стали м'якими, але не розварилися. Розкласти відварені баклажани на рівну поверхню та поставити під гніт (приблизно 3 кг) на 1,5 години, щоб пішла зайва рідина. Поки готуємо начинку. Подрібнюємо один великий пучок петрушки. Натираємо на велику терку моркву. Далі моркву слід обсмажити. Обсмажену моркву додати до нарізаної петрушки. До них висипати натертий часник — 4 головки. Все ретельно перемішати. Далі нам слід зробити суміш, якою ми будемо пересипати баклажани. Необхідно нарізати два великих пучки петрушки та натерти 6 головок часнику. Це все ретельно змішати. Переходимо до маринаду. На 1 л води (більше не треба) необхідно 1,5 л солі та 10 горошин перцю. Довести маринад до кипіння та зняти з вогню. Далі можна нафарширувати баклажани начинкою та закладати їх у зручний посуд для закваски. Утрамбовуємо баклажани щільно, пересипаючи їх зеленню з часником. Оскільки при квашенні рідина може витікати, варто поставити посудину з баклажанами у якусь додаткову ємність. Заливаємо складені "синенькі" гарячим маринадом. Зверху поставити прес вагою приблизно 1,5 кг. Кваситися баклажани будуть 5 днів при кімнатній температурі. Далі їх необхідно зберігати у холодному місці.

Смачного!

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