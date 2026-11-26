Закусочный рулет "Наталья": понадобятся всего 3 основных ингредиента
Ua ru
26 ноября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Закусочный рулет. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется приготовить что-то оригинальное, не тратя много времени у плиты, попробуйте этот рулет. Тонкий яичный корж прекрасно сочетается с пикантной творожной начинкой, а после остывания закуска легко нарезается аккуратными ломтиками.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- майонез — 150 г для основы и 40 г для начинки;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- твёрдый сыр — 50 г;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- зеленый лук и укроп — по вкусу;
- растительное или сливочное масло — для смазывания пергамента.
Способ приготовления
- Яйца взбить с 150 г майонеза до пышной однородной массы.
- Вылить на противень размером 34 × 22 см, застеленный смазанным пергаментом.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 10 минут. Готовую основу остудить.
- Плавленые сырки и твёрдый сыр натереть. Добавить измельчённый чеснок, зелёный лук, укроп и 40 г майонеза, перемешать.
- Равномерно распределить начинку по яичному коржу и свернуть рулетом с помощью пергамента.
- Завернуть и поставить в холодильник не менее чем на 2 часа. Перед подачей нарезать ломтиками толщиной 8–10 мм.
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