Закусочный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-то оригинальное, не тратя много времени у плиты, попробуйте этот рулет. Тонкий яичный корж прекрасно сочетается с пикантной творожной начинкой, а после остывания закуска легко нарезается аккуратными ломтиками.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

майонез — 150 г для основы и 40 г для начинки;

плавленые сырки — 2 шт.;

твёрдый сыр — 50 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

зеленый лук и укроп — по вкусу;

растительное или сливочное масло — для смазывания пергамента.

Способ приготовления

Яйца взбить с 150 г майонеза до пышной однородной массы. Вылить на противень размером 34 × 22 см, застеленный смазанным пергаментом. Выпекать при температуре 180 °C примерно 10 минут. Готовую основу остудить. Плавленые сырки и твёрдый сыр натереть. Добавить измельчённый чеснок, зелёный лук, укроп и 40 г майонеза, перемешать. Равномерно распределить начинку по яичному коржу и свернуть рулетом с помощью пергамента. Завернуть и поставить в холодильник не менее чем на 2 часа. Перед подачей нарезать ломтиками толщиной 8–10 мм.

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