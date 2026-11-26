Закусочний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось оригінальне без довгого стояння біля плити, спробуйте цей рулет. Тонкий яєчний корж поєднується з пікантною сирною начинкою, а після охолодження закуска легко нарізається акуратними скибочками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

майонез — 150 г для основи та 40 г для начинки;

плавлені сирки — 2 шт.;

твердий сир — 50 г;

часник — 1–2 зубчики;

зелена цибуля та кріп — за смаком;

олія або вершкове масло — для змащування пергаменту.

Спосіб приготування

Яйця збити з 150 г майонезу до пишної однорідної маси. Вилити на деко розміром 34 × 22 см, застелене змащеним пергаментом. Випікати за температури 180 °C приблизно 10 хвилин. Готову основу охолодити. Плавлені сирки й твердий сир натерти. Додати подрібнений часник, зелену цибулю, кріп і 40 г майонезу, перемішати. Рівномірно розподілити начинку по яєчному коржу та згорнути рулетом за допомогою пергаменту. Загорнути й поставити в холодильник щонайменше на 2 години. Перед подачею нарізати скибочками завтовшки 8–10 мм.

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