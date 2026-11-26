Закусочний рулет "Наталя": знадобиться лише 3 основні інгредієнти
Ua ru
26 листопада 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Закусочний рулет. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться приготувати щось оригінальне без довгого стояння біля плити, спробуйте цей рулет. Тонкий яєчний корж поєднується з пікантною сирною начинкою, а після охолодження закуска легко нарізається акуратними скибочками.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- майонез — 150 г для основи та 40 г для начинки;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- твердий сир — 50 г;
- часник — 1–2 зубчики;
- зелена цибуля та кріп — за смаком;
- олія або вершкове масло — для змащування пергаменту.
Спосіб приготування
- Яйця збити з 150 г майонезу до пишної однорідної маси.
- Вилити на деко розміром 34 × 22 см, застелене змащеним пергаментом.
- Випікати за температури 180 °C приблизно 10 хвилин. Готову основу охолодити.
- Плавлені сирки й твердий сир натерти. Додати подрібнений часник, зелену цибулю, кріп і 40 г майонезу, перемішати.
- Рівномірно розподілити начинку по яєчному коржу та згорнути рулетом за допомогою пергаменту.
- Загорнути й поставити в холодильник щонайменше на 2 години. Перед подачею нарізати скибочками завтовшки 8–10 мм.
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