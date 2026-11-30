Закусочный торт вместо сельди под шубой: без хлопот с слоями
Если хочется удивить гостей знакомыми вкусами в необычном оформлении, этот закусочный торт станет отличным выбором. Вместо того чтобы выкладывать ингредиенты отдельными слоями, достаточно смешать начинку с нежной сливочной заливкой и выложить её на хрустящую основу из бородинского хлеба. После охлаждения блюдо хорошо держит форму и эффектно смотрится на праздничном столе.
Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- бородинский хлеб — 300 г;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — 100 г;
- вода — 100 мл;
- яйца — 2 шт.;
- желатин — 25 г;
- отварной картофель — 250 г;
- сливочный сыр — 160 г;
- слабосоленая сельдь — 300 г;
- сметана — 350 г;
- зеленый лук — 70 г;
- укроп — 1 пучок.
Способ приготовления
- Измельчить хлеб до крошки, смешать с растопленным маслом и плотно утрамбовать в кулинарном кольце диаметром 18–20 см. Поставить основу в холодильник.
- Желатин залить водой и оставить набухать. Яйца и картофель отварить и натереть.
- Селедку нарезать кубиками, зелень измельчить. Смешать всё вместе, осторожно добавив соль.
- Сметану смешать со сливочным сыром. Желатин нагреть до растворения, смешать с несколькими ложками сметанной массы, а затем влить к остальной смеси.
- Перемешать заливку с начинкой и выложить на хлебную основу.
- Поставить торт в холодильник на несколько часов до полного застывания.
- Перед измельчением хлеба срезать твёрдые корочки, а начинку солить осторожно, ведь сельдь, твердый сыр и хлеб уже содержат соль.
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