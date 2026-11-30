Закусочный торт. Фото: zhyttia.com.ua

Если хочется удивить гостей знакомыми вкусами в необычном оформлении, этот закусочный торт станет отличным выбором. Вместо того чтобы выкладывать ингредиенты отдельными слоями, достаточно смешать начинку с нежной сливочной заливкой и выложить её на хрустящую основу из бородинского хлеба. После охлаждения блюдо хорошо держит форму и эффектно смотрится на праздничном столе.

Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

бородинский хлеб — 300 г;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 100 г;

вода — 100 мл;

яйца — 2 шт.;

желатин — 25 г;

отварной картофель — 250 г;

сливочный сыр — 160 г;

слабосоленая сельдь — 300 г;

сметана — 350 г;

зеленый лук — 70 г;

укроп — 1 пучок.

Приготовление салата. Фото: zhyttia.com.ua

Способ приготовления

Измельчить хлеб до крошки, смешать с растопленным маслом и плотно утрамбовать в кулинарном кольце диаметром 18–20 см. Поставить основу в холодильник. Желатин залить водой и оставить набухать. Яйца и картофель отварить и натереть. Селедку нарезать кубиками, зелень измельчить. Смешать всё вместе, осторожно добавив соль. Сметану смешать со сливочным сыром. Желатин нагреть до растворения, смешать с несколькими ложками сметанной массы, а затем влить к остальной смеси. Перемешать заливку с начинкой и выложить на хлебную основу. Поставить торт в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед измельчением хлеба срезать твёрдые корочки, а начинку солить осторожно, ведь сельдь, твердый сыр и хлеб уже содержат соль.

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